Χαρδαλιάς από την Αγία Βαρβάρα: «Η αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας περνά από τα λόγια στα έργα

Στο πλαίσιο του συστηματικού κύκλου επισκέψεων που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Αγία Βαρβάρα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η Δυτική Αθήνα αποτελεί κεντρικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής.



Η επαναλαμβανόμενη παρουσία του Περιφερειάρχη στην περιοχή εντάσσεται σε έναν συνεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό, με στόχο την πλήρη άρση των ανισοτήτων που για δεκαετίες χαρακτήριζαν το δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου σε επίπεδο υποδομών, δημόσιων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών δομών.





Ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη αρχικά στο δημαρχιακό μέγαρο όπου πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη με τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας Λάμπρο Μίχο και υπηρεσιακούς παράγοντες με αντικείμενο την αναλυτική αποτύπωση της πορείας υλοποίησης των εν εξελίξει έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και τον προγραμματισμό των νέων παρεμβάσεων. Ακολούθησαν αυτοψίες σε σημεία παρέμβασης και εργοτάξια, ώστε ο Περιφερειάρχης να αποκτήσει πλήρη και τεχνικά τεκμηριωμένη εικόνα της προόδου των κατασκευών.

Ειδικότερα, διαπίστωσε διά ζώσης την πορεία των εξής έργων:



1. Κατασκευή κλειστού βιοκλιματικού κολυμβητηρίου

Κομβικό έργο για την πόλη της Αγίας Βαρβάρας αποτελεί η κατασκευή νέου κλειστού βιοκλιματικού προπονητικού κολυμβητηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.847.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η εγκατάσταση θα ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 1.452 τ.μ. επί των οδών Ιπποκράτους και Κυκλάδων και θα περιλαμβάνει: Κλειστή αίθουσα κολύμβησης, κολυμβητική δεξαμενή πέντε (5) διαδρομών κατάλληλη για διασυλλογικούς και διαδημοτικούς αγώνες, υποστηρικτικό κτήριο με αποδυτήρια, ιατρείο, χώρους υγιεινής και αποθηκευτικούς χώρους, κυλικείο και χώρους φιλοξενίας κοινού, χώρους διοίκησης και υπόγειο επίπεδο για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του λειτουργικού κόστους.

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αναμένεται έως το τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους, η ανάδειξη αναδόχου έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται χρονικά έως τον Ιούνιο του 2028. Το έργο χαρακτηρίζεται ως «εμβληματικό», καθώς δημιουργεί για πρώτη φορά σύγχρονη κολυμβητική υποδομή στην πόλη, ενισχύοντας τον μαζικό αθλητισμό και τις ακαδημίες.



2. Βιοκλιματική ανάπλαση οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού

Το εν λόγω έργο που βρίσκεται στην τελική υλοποίησης, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2026 της Περιφέρειας Αττικής, με αρχικό προϋπολογισμό 3.420.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), και αφορά τη βιοκλιματική αναβάθμιση ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου τμήματος του αστικού ιστού της Αγίας Βαρβάρας. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση, πυκνή δόμηση και περιορισμένες επιφάνειες πρασίνου, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση για τη βελτίωση του μικροκλίματος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναπλάσεις στις οδούς:

•⁠ ⁠Παλαιών Πατρών Γερμανού (από Δεληγιάννη έως Παλαιών Αγωνιστών)

•⁠ ⁠Χειμάρρας (έως Κερκύρας)

•⁠ ⁠Καραϊσκάκη (έως Αρχιμήδους)

•⁠ ⁠Ταϋγέτου (έως Μεσολογγίου)

•⁠ ⁠Αρχιμήδους (έως Μεσολογγίου)

Στόχος είναι η βελτίωση του μικροκλίματος, η αύξηση των επιφανειών πρασίνου, η ανάσχεση των επιπτώσεων της αστικής θερμικής νησίδας καθώς και η αναζωογόνηση της εμπορικής και κοινωνικής ζωής. Το έργο είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.



3. Δημιουργία νέου ΚΑΠΗ Αγίας Βαρβάρας

Το νέο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, προϋπολογισμού 1.647.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 694 τ.μ., το οποίο οριοθετείται από τις οδούς Επτανήσου, Μιχάλη Καραολή, Λυκούργου και τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατεδάφιση υφιστάμενων κτηρίων, την κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο και δώμα, θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο (με πρόβλεψη και για θέση ΑμεΑ), χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων, γραφεία κοινωνικών υπηρεσιών (κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου, κ.λπ.), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο και πλήρη προσβασιμότητα μέσω ανελκυστήρα

Η νέα δομή ενισχύει το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την τρίτη ηλικία. Εντάσσεται δε στο πρόγραμμα δημιουργίας 7 νέων ΚΑΠΗ από την Περιφέρεια Αττικής στηρίζοντας έμπρακτα περισσότερους από 5.110 ανθρώπους της τρίτης ηλικίας (τα υπόλοιπα έξι νέα ΚΑΠΗ προγραμματίζεται να κατασκευαστούν και λειτουργήσουν στους Δήμους Ηρακλείου Αττικής, Χαλανδρίου, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Ελληνικού – Αργυρούπολης).



4. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων

Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αστικής εμπειρίας των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και η συνολική ανακαίνιση επτά παιδικών χαρών, ενός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και ψυχαγωγίας νηπίων, καθώς και τριών υπαίθριων πάρκων εκγύμνασης για σκύλους. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ή θα αναβαθμιστούν εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων ο πολλαπλών χρήσεων (τένις, βόλεϊ και μπάσκετ), δύο γηπέδων βόλεϊ, ενός γηπέδου τένις, ενός γηπέδου padel και τριών εξωτερικών ποδηλατοδρόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.052.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο ενεργής προγραμματικής σύμβασης.



Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι:

«Κάθε επίσκεψη στη Δυτική Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία για εμένα καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κορυφή της αναπτυξιακής στρατηγικής μας. Το υπερσύγχρονο κλειστό κολυμβητήριο αναμένεται να αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές όχι μόνο του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, αλλά ολόκληρης της περιοχής. Προχωρούμε μάλιστα άμεσα στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και στην ανάδειξη αναδόχου, ώστε να έχει παραδοθεί έως τον Ιούνιο του 2028.

Παράλληλα, μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, προχωρούν ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, η κατασκευή του νέου ΚΑΠΗ καθώς επίσης και οι εκτεταμένες αστικές αναπλάσεις στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Δυτικής Αθήνας που θα μετατρέψουν την πόλη σε ένα ενιαίο πεδίο δημιουργίας. Αναφορικά με την αντιπλημμυρική προστασία έχουμε ανακοινώσει την κατασκευή 55 έργων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που θα θωρακίζουν ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της περιοχής που βρισκόμαστε. Μέλημά μας είναι έως το τέλος του 2028, τα έργα αυτά να βρίσκονται είτε σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, είτε να έχουν ολοκληρωθεί. Στην αυτοδιοίκηση δεν μετρούν οι εξαγγελίες. Μετρά η αποτελεσματικότητα. Με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας εργαζόμαστε με σχέδιο, διαφάνεια και ταχύτητα».

Κατά την επίσκεψή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε επίσης με τους εργαζομένους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ανέφερε ότι: «Όλοι μιλούν διαχρονικά για την ισόρροπη ανάπτυξη. Όσο όμως οι ανισότητες παραμένουν στις γειτονιές μας, δεν μπορούμε να παραμένουμε σε γενικές διατυπώσεις. Απαιτούνται μετρήσιμα αποτελέσματα. Γι’ αυτό και δίνουμε έμφαση σε έργα που θα έχουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η προτεραιότητά μας είναι στην ασφάλεια, στα σχολεία, στους καλαίσθητους δημόσιους χώρους, στην αντιπλημμυρική προστασία. Αν δεν αισθανόμαστε ασφαλείς και λειτουργικοί στις πόλεις μας, δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το αύριο. Η αυτοδιοίκηση απαιτεί συνεργασία, συνέπεια και διαρκή προσπάθεια. Είμαστε εδώ για να σας ακούμε και να δίνουμε λύσεις».





Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος υπογράμμισε πως:

«Η επίσκεψη του κ. Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή μας, σηματοδοτεί τη μετάβαση μιας σειράς σημαντικών έργων στη φάση υλοποίησης. Το κλειστό κολυμβητήριο, ένα έργο που είχε δρομολογηθεί από προηγούμενη δημοτική θητεία, βρίσκεται πλέον σε πολύ καλό στάδιο ωρίμανσης. Πρόκειται για μία κρίσιμη υποδομή, που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων εκ των παλαιότερων σχολικών κτηρίων της πόλης, ενώ σημαντική παρέμβαση αποτελεί και το έργο αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά σώματα. Ιδιαίτερης σημασίας παράλληλα είναι και η αναβάθμιση αθλητικών χώρων και κοινόχρηστων υποδομών σε ολόκληρη την πόλη, με πολυθεματικές παιδικές χαρές, πάρκα σκύλων, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ορατή την αναβάθμιση σε κάθε γειτονιά. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα εκδηλώσεων, χώρους συνεδριάσεων, φυσικοθεραπευτήριο και κοινωνικές υπηρεσίες.

Παρά την άρτια οργάνωση και τη συστηματική δουλειά της διοίκησης και των υπηρεσιών όμως, ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς, κυρίως λόγω του τρόπου κατανομής των πόρων, με αποτέλεσμα η έλλειψη επαρκών εσόδων να δυσχεραίνει την κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών συντήρησης υποδομών. Σε αυτό το σημείο καθίσταται κρίσιμη η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Η δημοτική αρχή διατηρεί σταθερή προσήλωση στη συνεργασία με την Περιφέρεια και στόχος μας είναι τα έργα να έχουν μετρήσιμο και θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών».





Κατά την επίσκεψη στην περιοχή, τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπος Αλεξανδράτος και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη.

Τον κ. Λάμπρο Μίχο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο δημαρχιακό μέγαρο Αγίας Βαρβάρας πλαισίωναν οι Αντιδήμαρχοι Θεόδωρος Βασιλάκος, Χρήστος Βασιλείου, Θεοδώρα – Μαρία Μαρσώνη, Παναγιώτης Περάκης, Ιωάννης Πουλάκης και Αλεξάνδρα Φέγγη, καθώς και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Σάββας Σαββίδης και Σπύρος Μίχος.