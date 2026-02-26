Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας για απάτη άνω του 1,3 εκατ. ευρώ

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ξεκίνησε η δίκη για υπόθεση απάτης, την οποία κατήγγειλαν πιστοί, με επίκεντρο τον Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αρχιμανδρίτης φέρεται, κατά το διάστημα 2018 έως 2023, να διέδιδε στο ποίμνιό του ότι διεκδικεί με αξιώσεις τη θέση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και, με τη συνδρομή συνεργών, να λάμβανε «δωρεές» που υπερβαίνουν τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Στο εδώλιο, εκτός από τον 70χρονο σήμερα αρχιμανδρίτη, ο οποίος έχει παυθεί από τα ιερατικά του καθήκοντα και είναι προσωρινά κρατούμενος, παραπέμπονται ακόμη ένας 63χρονος, πρώην ιερέας και στενός συνεργάτης του, που είναι επίσης προφυλακισμένος, καθώς και δύο λαϊκοί, ηλικίας 53 και 36 ετών, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η καταγγελία των έξι πιστών

Είχε προηγηθεί καταγγελία έξι πιστών, σύμφωνα με την οποία ο πρώην αρχιμανδρίτης και ο 63χρονος φερόμενος συνεργός του τούς εξαπάτησαν, πείθοντάς τους ότι ο πρώτος θα ανέβαινε σύντομα στην ιεραρχία της Εκκλησίας και θα γινόταν ο επόμενος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, όταν θα χήρευε η θέση από τον μακαριστό Άνθιμο.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο πρώην ιερέας φέρεται να συνέτασσε πλαστές επιστολές, οι οποίες έφεραν σφραγίδες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό να πείσει τα θύματα.

«Έτσι με εξαπάτησαν»

Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας εξετάστηκε ως μάρτυρας ένας από τους καταγγέλλοντες. Όπως κατέθεσε, πείστηκε και κατέβαλε τμηματικά περίπου 200.000 ευρώ. Ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι διέδιδαν πως η εκλογή του αρχιμανδρίτη στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πλησιάζει και, για τον λόγο αυτό, έπρεπε να ενισχυθεί με χρήματα και δώρα η παρασκηνιακή διαδικασία.

«Υπόσχονταν ότι θα μου επέστρεφαν τα χρήματα μετά την εκλογή. Πείστηκα ότι αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθείται. Από ένα σημείο και μετά όταν δίνεις χρήματα δεν μπορείς να κάνεις πίσω, μέχρι που έφτασα στο σημείο και είπα "τέρμα". Άρχισα να ψάχνω, να ρωτάω Μητροπολίτες άλλων περιοχών, μέχρι και στο Άγιον Όρος έφτασα...», είπε. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε ότι ως "δέλεαρ" του υποσχέθηκαν την αξιοποίησή του σε κομβική θέση στη διοίκηση της Μητρόπολης. Για τις επιστολές, είπε ότι φανέρωναν τη "δύναμή" τους.

Η δίκη συνεχίζεται, ενώ, μεταξύ των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, είναι και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος.

