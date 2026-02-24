Κως: Νέα απάτη με λεία χρυσαφικά - Συνελήφθη 22χρονη - Αναζητούνται οι συνεργοί

H 22χρονη έπεισε μια γυναίκα να κατεβάσει στον δρόμο τα κοσμήματά της για «λόγους ασφαλείας»

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κως: Νέα απάτη με λεία χρυσαφικά - Συνελήφθη 22χρονη - Αναζητούνται οι συνεργοί
  • Μια 22χρονη στην Κω καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3,5 ετών και πρόστιμο 20.000 ευρώ για απάτη με λεία χρυσαφικά.
  • Η δράστιδα έπεισε τηλεφωνικά μια γυναίκα να βγάλει τα κοσμήματά της έξω από το σπίτι για «λόγους ασφαλείας».
  • Ενώ η συνομιλία συνεχιζόταν, η 22χρονη έκλεψε τα κοσμήματα από τον δρόμο.
  • Η αστυνομία της Κω εντόπισε και συνέλαβε τη δράστιδα λίγες ώρες μετά την καταγγελία.
  • Οι συνεργοί της 22χρονης παραμένουν υπό αναζήτηση.
Στη φυλακή οδηγήθηκε 22χρονη στην Κω για υπόθεση απάτης, καθώς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και σε χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ, από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο του νησιού.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, έπειτα από καταγγελία που είχε υποβληθεί μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά με κάτοικο της Κω, προσποιούμενο υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, και την έπεισε να τοποθετήσει τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα τιμαλφή της έξω από το σπίτι της, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

Ενώ η συνομιλία βρισκόταν σε εξέλιξη, η 22χρονη φέρεται να μετέβη στο σημείο και να αφαίρεσε τα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, που ανέλαβαν την υπόθεση, κατάφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τη δράστιδα, προχωρώντας στη σύλληψή της και στην παραπομπή της στη Δικαιοσύνη.

