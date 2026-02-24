ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Το καθαρό οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι πολύ υψηλό

Newsbomb

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα 3,7 δισ. ευρώ υπολογίζεται η ελάφρυνση των καταναλωτών για την περίοδο 2026-2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Με την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης, με την Αττική και την Πελοπόννησο, η εξοικονόμηση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από το 2026 έως το 2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 550 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα από το 2031, η ετήσια εξοικονόμηση από τις χρεώσεις ΥΚΩ αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στο 1 δισ. ευρώ.

Το καθαρό οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι πολύ υψηλό, με την ελάφρυνση των καταναλωτών να εκτιμάται στα 416 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως, καθότι η εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ είναι υπερδιπλάσια του συνόλου των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για την ίδια περίοδο.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά έχει ληφθεί υπόψη το κόστος διατήρησης των απαραίτητων συμβατικών μονάδων σε «ψυχρή εφεδρεία» καθώς και η πλήρης αντικατάσταση του πετρελαίου mazut, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, με το σχεδόν τριπλάσιου κόστους diesel, το αργότερο από το 2031 και μετά για περιβαλλοντικούς λόγους. Εφόσον τα νησιά παρέμεναν μη διασυνδεδεμένα, η αλλαγή αυτή θα προκαλούσε σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες θα μετακυλίονταν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος.

Είναι αξιοσημείωτο δε ότι το ύψος της εξοικονόμησης των ΥΚΩ από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις -που αθροίζει σε περίπου 7 δισ. ευρώ έως το 2034- είναι άμεσα συγκρίσιμο με τον προϋπολογισμό του δεκαετούς επενδυτικού σχεδιασμού του Διαχειριστή -που με ορίζοντα το 2034 ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ- και ενδεικτικό για την ταχύτατη απόσβεση των έργων του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 77χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έκθεση παθολόγων θα αποδείξει ότι δολοφονήθηκε, λέει ο αδελφός του

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι Αρχές βρήκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα του 85χρονου που απήχθη κατά λάθος από το σπίτι του

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 11 προσθήκες Δούκα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση: «Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, απόδοση ΕΝΦΙΑ στους δήμους»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση 6,9 κιλών κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή

13:24ΦΑΡΜΑΚΟ

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής: Επικίνδυνο για την καρδιά, περιέχει φαρμακευτική ουσία

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Ζητά από την Κομισιόν προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα ηλεκτρονικών αγορών

13:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Netflix: Ζήτησε απόλυση στελέχους - Αρνήθηκε το αφεντικό του γίγαντα του streaming

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νέα απάτη με λεία χρυσαφικά - Συνελήφθη 22χρονη - Αναζητούνται οι συνεργοί

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στον Ολυμπιακό: Πέθανε ο Σωτήρης Γκαβέζος, μέλος της ομάδας που νίκησε τη Σάντος του Πελέ

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε εκκένωσε την κατοικία του για τρεις ώρες λόγω απειλής για βόμβα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:00LIFESTYLE

Αυτή η Τσικνοπέμπτη είχε exclusive BBQ event Newsbomb.gr x The Eaters και αυθεντική γεύση ΠΙΝΔΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

12:53ΚΟΣΜΟΣ

«Χαρτογράφηση» των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή: Οι αριθμοί πίσω από τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν - Χάρτες και διαγράμματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ