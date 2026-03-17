Κυβερνητική αντεπίθεση σε άμυνα, ενέργεια και υποκλοπές

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι επιλογές των κομμάτων στη Βουλή τα εκθέτουν πολιτικά

Κώστας Τσιτούνας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κυβέρνηση ασκεί έντονη κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στα εξοπλιστικά προγράμματα και την υπόθεση των παρακολουθήσεων.
  • Η αντιπολίτευση εμφανίζει διάσπαρτες και μη ενιαίες θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα εθνικής άμυνας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.
  • Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η καταψήφιση κρίσιμων άρθρων στη σύμβαση με τη Chevron θα μπορούσε να μπλοκάρει σημαντικές επενδύσεις και να βλάψει την ενεργειακή πολιτική της χώρας.
  • Η υπόθεση των υποκλοπών θεωρείται δικαστικό ζήτημα, καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής κρατικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο και την κυβέρνηση.
  • Η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό, και η κυβέρνηση ζητά αναλυτικό αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ.
Snapshot powered by AI

Σε γραμμή έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης κινείται το Μέγαρο Μαξίμου, ασκώντας δριμεία κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για τη στάση τους στα εξοπλιστικά προγράμματα όσο και για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι επιλογές των κομμάτων στη Βουλή τα εκθέτουν πολιτικά, τονίζοντας πως «οι πολίτες θα αξιολογήσουν και τη σημερινή στάση τους».

Η κριτική για τα εξοπλιστικά

Αφορμή για την κυβερνητική επίθεση αποτέλεσε η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά την ψηφοφορία για προγράμματα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία δήλωσαν «παρών» στο πρόγραμμα αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα», καταψήφισαν τα βλήματα, ενώ υπερψήφισαν άλλες προμήθειες. Η Ελληνική Λύση επέλεξε «παρών» για το ίδιο πρόγραμμα και «όχι» για τα F-35 και τα C-27, ενώ η Νίκη κράτησε επίσης επιφυλακτική στάση σε ορισμένα σημεία. Από την πλευρά τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν συνολικά τα προγράμματα, ενώ η Νέα Αριστερά απουσίαζε από τη διαδικασία.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εικόνα αυτή δείχνει έλλειψη ενιαίας στάσης της αντιπολίτευσης σε κρίσιμα ζητήματα εθνικής άμυνας.

Η υπόθεση της σύμβασης με τη Chevron

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κριτική για τη στάση που κράτησαν τα κόμματα στη σύμβαση με την Chevron σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι εάν είχε επικρατήσει η γραμμή της καταψήφισης κρίσιμων άρθρων από πλευράς του Νίκου Ανδρουλάκη και του κόμματός του, υπήρχε κίνδυνος να μπλοκάρει η συμφωνία.

Κατά την ίδια επιχειρηματολογία, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να στερήσει από τη χώρα πιθανές επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα ανέκοπτε μια πρωτοβουλία που η κυβέρνηση θεωρεί στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας.

Απαντώντας επίσης στους ισχυρισμούς περί παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη κριτική είναι πολιτικά υποκινούμενη και δεν έχει πραγματική βάση.

Η κυβερνητική γραμμή για τις παρακολουθήσεις

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης στο πεδίο της Δικαιοσύνης. Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, η εισαγγελική διάταξη του Άρειος Πάγος έχει καταλήξει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής κρατικών αξιωματούχων στην υπόθεση.
Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι η δικαστική διαδικασία αφορά τέσσερις ιδιώτες, οι οποίοι έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως και έχουν ασκήσει έφεση. Με βάση αυτή την εξέλιξη, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το ζήτημα είναι πλέον καθαρά δικαστικό και όχι πολιτικό.

Επιπλέον, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι εστιάζει επιλεκτικά σε ορισμένες δικαστικές αποφάσεις, αγνοώντας τη διάταξη της ανώτατης εισαγγελικής αρχής που – σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα – δεν εντόπισε ευθύνες κρατικών λειτουργών.

Προ ημερησίας στη Βουλή

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κανονικά εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Την ίδια στιγμή, από το Μέγαρο Μαξίμου καλούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει αναλυτικά και το αίτημά του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ώστε – όπως σημειώνουν – να τοποθετηθεί τότε και η κυβέρνηση επί της ουσίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
