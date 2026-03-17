Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Κούβα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS) και του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής χώρας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.