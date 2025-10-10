ΑΔΜΗΕ: Ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας το Α' εξάμηνο του 2025

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψαν ιστορικό υψηλό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Συγκεκριμένα, το εξαγωγικό ισοζύγιο της χώρας διευρύνθηκε εντυπωσιακά, φτάνοντας τις 571 GWh για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, έναντι μόλις 22 GWh που ήταν για ολόκληρο το 2024. Ταυτόχρονα, τα εμπορικά προγράμματα εξαγωγών σημείωσαν επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ για την ίδια περίοδο.

Οι πράσινες επενδύσεις

Όπως αναφέρουν πηγές του Διαχειριστή, ο ΑΔΜΗΕ συνεισφέρει ουσιαστικά στη μετατροπή της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης έργων εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων που υποστηρίζουν την αυξανόμενη διείσδυση νέων μονάδων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και επεκτείνουν τα περιθώρια ενεργειακών ανταλλαγών με γειτονικά κράτη.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, ύψους 6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, έχει ως βασικό στόχο την ασφαλή ενσωμάτωση ακόμη περισσότερης πράσινης ενέργειας και τη συνεχή ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας. Ενδεικτικά, μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ ηλεκτροδότησε 827 MW νέων μονάδων ΑΠΕ, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα να ξεπερνά πλέον τα 16 GW.

Ενεργειακή αυτάρκεια

Η Ελλάδα είχε μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρισμού για πρώτη φορά το 2024, ανατρέποντας μια δεκαετή παράδοση εισαγωγικού ισοζυγίου. Η περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών σηματοδοτεί την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας και προσφέρει σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, καθώς το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας ευνοεί το εθνικό εμπορικό ισοζύγιο.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

