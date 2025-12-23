Βόλος: 14χρονος το έσκασε από το Ίδρυμα Αγωγής Ανήλικων για να δει την οικογένειά του
Ο ανήλικος εντοπίστηκε και με συνοδεία επέστρεψε στο ίδρυμα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τρόφιμος του Ιδρύματος Αγωγής Ανήλικων Αρρένων Βόλου το έσκασε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) και σήμερα το πρωί συνελήφθη.
Ο ανήλικος, ο οποίος είναι ηλικίας 14 ετών, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου και αποφασίστηκε να δικαστεί σε τακτική διαδικασία.
Μετά τη συνοδεία, επέστρεψε στο Ίδρυμα.
Ο ίδιος δήλωσε για να δικαιολογηθεί ότι ήθελε να δει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.
Με πληροφορίες από taxydromos.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη μητέρας και γιου για ναρκωτικά στην Πάτρα
12:17 ∙ LIFESTYLE