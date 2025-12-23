Βόλος: 14χρονος το έσκασε από το Ίδρυμα Αγωγής Ανήλικων για να δει την οικογένειά του

Τρόφιμος του Ιδρύματος Αγωγής Ανήλικων Αρρένων Βόλου το έσκασε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) και σήμερα το πρωί συνελήφθη.

Ο ανήλικος, ο οποίος είναι ηλικίας 14 ετών, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου και αποφασίστηκε να δικαστεί σε τακτική διαδικασία.

Μετά τη συνοδεία, επέστρεψε στο Ίδρυμα.

Ο ίδιος δήλωσε για να δικαιολογηθεί ότι ήθελε να δει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

Διαβάστε επίσης