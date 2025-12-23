Βίντεο με το ρεσάλτο του γαλλικού Ναυτικού στο πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνης

Προφυλακισμένοι κρίθηκαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι τρεις συνεργοί του για το παράνομο φορτίο κοκαΐνης που εντοπίστηκε στο αλιευτικό σκάφος «Ουρανία Α» στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι ειδικές δυνάμεις του Γαλλικού Ναυτικού επιβιβάστηκαν στο σκάφος εν πλω στον Ατλαντικό και προχώρησαν σε εκτεταμένη έρευνα όλων των χώρων, σύμφωνα με το Ναυαρχείο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν 138 δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους άνω των 4,2 τόνων.

Το φορτίο είχε φορτωθεί στην περιοχή της Καραϊβικής και συγκεκριμένα κοντά στο Φορ-ντε-Φρανς της Μαρτινίκας. Μετά την κατάσχεση, το σκάφος, τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό και το παράνομο φορτίο παραδόθηκαν στις δικαστικές Σρχές της περιοχής.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφεται καρέ – καρέ η επιχείρηση: Οι κομάντος εισέρχονται στο αμπάρι, ερευνούν τους χώρους του αλιευτικού και εντοπίζουν τα πακέτα κοκαΐνης. Παράλληλα, drone του Γαλλικού Ναυτικού επιτηρεί την επιχείρηση από αέρος.

?Antilles | Importante saisie de cocaïne par une frégate de la @MarineNationale ⚔️



? Interception dans des conditions de mer difficiles d'un bateau de pêche naviguant sans pavillon en océan Atlantique



? Fouille du bateau et découverte de 138 ballots de cocaïne



⚖️ + de 4… pic.twitter.com/l7wkoKEZ8r — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 23, 2025

Το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει λόγο για επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε στενή διεθνή και διαυπηρεσιακή συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην ανοιχτή θάλασσα και για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνεχάρη τους αστυνομικούς και τις διωκτικές Αρχές της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη συνεργασία στις έρευνες και τις δράσεις που οδήγησαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών του «Έλληνα Εσκομπάρ», η οποία υπολογίζεται ότι είχε έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Όλα άρχισαν έπειτα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα. Η επιχείρηση πήρε την κωδική ονομασία «Ίππαλος» και οδήγησε στον τερματισμό της δράσης «διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης», τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κοκαϊνης μέσω αλιευτικών σκαφών, που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε βάθος 1 και πλέον έτους και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από αξιοποίηση στοιχείων που έφτασαν στα γραφεία της DEA στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Στις 14/12/2025, σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά και στην Ελλάδα, συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός.

Το αλλιευτικό ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα κι εκτιμάται ότι φορτώθηκε με ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Τη συνέχεια με το πενταμελές του πλήρωμα, ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής.

Ύστερα από τις πληροφόριες που έδωσε το «ελληνικό FBI» στην αμερικανική διώξη ναρκωτικών DEA, το σκάφος 27 μέτρων με την ονομασία «Ουρανία Α» τέθηκε σε παρακολούθηση και λίγο έξω από τη Μαρτινίκα, άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας έκαναν ρεσάλτο στο ναρκόπλοιο. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε έως την Μαρτινίκα όπου εκεί πέρασαν χειροπέδες στο πλήρωμα και κατέσχεσαν το ναρκωτικά.

Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης

Η μεθοδολογία τους ήταν «επαγγελματική» και τυπική των διεθνών καρτέλ: Αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα.

Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του mothership. Μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψης αυτών στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να «ξέπλενε» τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» ξανά στα «χέρια» των Αρχών ύστερα από μία 10ετία

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» συνελήφθη καθ’ οδόν, όταν κινείτο απο τη Μηχανιώνα προς την Πιερία. Το πλοίο με πολωνική σημαία ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα και έριξε άγκυρα ανοιχτά της Καραϊβικής, με τις πληροφορίες των ελληνικών Αρχών αλλα και της DEA, της αμερικανικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, να αναφέρουν ότι γέμισε τα αμπάρια του με κοκαΐνη και ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής.

Το αλιευτικό σκάφος, ελληνικών συμφερόντων, είχε αποπλεύσει πριν από μήνες από το Κερατσίνι με προορισμό τη Δυτική Αφρική. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στα ανοιχτά της Σενεγάλης φέρεται να φόρτωσε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το σκάφος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από πλοία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία το ρυμούλκησαν μέχρι τις ακτές της Μαρτινίκας, όπου και παραμένει δεσμευμένο.

Ο επιχειρηματίας είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών αλλά και διεθνών Αρχών. Απασχολούσε ήδη από τη δεκαετία του 1980, ενώ, το 2004 είχε συλληφθεί στη Στουτγκάρδη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, επίσης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, για την οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Τα τελευταία χρόνια, φέρεται να είχε δημιουργήσει στόλο αλιευτικών σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής προς την Ευρώπη. Το όνομά του έχει κατά καιρούς συνδεθεί και με άλλες υποθέσεις, όπως λαθρεμπόριο τσιγάρων και εμπόριο όπλων.

Η φερόμενη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω επενδύσεων και δραστηριοτήτων – «βιτρίνα», μεταξύ των οποίων φιλανθρωπικές δράσεις και η εμπλοκή σε ποδοσφαιρικές ομάδες.

Διαβάστε επίσης