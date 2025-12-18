Προφυλακίστηκαν για την κοκαΐνη ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και οι τρεις συνεργοί του

Απολογία στον Ανακριτή των συλληφθέντων στην Ελλάδα για το ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο "Ουρανία" που εντοπίσθηκε να μεταφέρει τέσσερεις τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη

Στην προφυλάκιση τεσσάρων ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και ο επονομαζόμενος Έλληνας «Εσκομπάρ», προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, οι δικαστικές αρχές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε μια σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας πέμπτος εμπλεκόμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κεντρικός κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αρνήθηκε σθεναρά οποιαδήποτε συμμετοχή στο παράνομο φορτίο που εντοπίστηκε στο πλοίο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το σκάφος δεν του ανήκε πλέον την περίοδο της κατάσχεσης, καθώς υποστήριξε ότι το είχε μεταβιβάσει στις 6 Αυγούστου 2025 σε μέλος του πληρώματος που έχει ήδη συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές. Ο ίδιος επέμεινε ότι η διαδικασία πώλησης είχε ολοκληρωθεί πλήρως πριν από τον εντοπισμό των ουσιών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ενώπιον των αρχών πως δεν φέρει καμία ευθύνη.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι η προσωρινή κράτηση των τεσσάρων κατηγορουμένων είναι επιβεβλημένη για την αποτροπή κινδύνου φυγής ή παρέμβασης στις έρευνες. Η δικαστική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συγκεντρώνουν επιπλέον στοιχεία που αναμένεται να αποσαφηνίσουν τον ακριβή ρόλο όλων των εμπλεκομένων στη δράση του κυκλώματος.

