Πώς η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη του Έλληνα «Εσκομπάρ»

Η ΕΛ.ΑΣ. παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης της επιχείρησης «Ίπαλλος», η οποία οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού ως «Έλληνα Εσκομπάρ» και στην εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης.

Σύμφωνα με το Mega, η υπόθεση εξελισσόταν για πάνω από έναν χρόνο, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν μετά την αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στα γραφεία της DEA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε υπεράκτιες περιοχές της Γαλλίας στον Ατλαντικό αλλά και στην Ελλάδα, συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα διακινούσε τα ναρκωτικά παραδίδοντάς τα σε ακτές ή ιστιοπλοϊκά σκάφη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πετούσαν κοντά στις ακτές για να τα περισυλλέγουν δύτες.

Κατά τις έρευνες στο σκάφος εντοπίστηκαν περίπου 5 τόνοι κοκαΐνης. Ο 61χρονος «Έλληνας Εσκομπάρ» φαίνεται ότι συνέχιζε να χρησιμοποιεί το ίδιο πλήρωμα που είχε και στο παρελθόν.