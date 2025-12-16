Στον Εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για τους 4 τόνους κοκαΐνης

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο επιχειρηματίας που συνελήφθη για το πλοίο που εντοπίστηκε στον Ατλαντικό να μεταφέρει προς την Ευρώπη 4 τόνους κοκαΐνης.

Ο επιχειρηματίας από τη Βόρεια Ελλάδα συνελήφθη ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, ενώ εκτός αυτού έχουν συλληφθεί σε Θήβα, Κατερίνη και Αθήνα ακόμη τέσσερα άτομα.

Το ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο «Ουρανία» εντοπίσθηκε μεταφέροντας τουλάχιστον 4 τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς στην Ευρώπη, ενώ έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό. Στην αποκλειστική φωτογραφία που εξασφάλισε το Newsbomb, βλέπουμε το αλιευτικό σκάφος που χρησιμοποίησε ο Έλληνας "Εσκομπάρ", γνώριμος των Αρχών. Έπειτα από 20 χρόνια έπεσε και πάλι στα χέρια της αστυνομίας και συγκεκριμένα στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών.

Ο 60χρονος κατηγορείται ότι έστειλε το σκάφος στη Λατινική Αμερική για να το φορτώσει με κοκαΐνη και να γυρίσει στην Ευρώπη να τη μοιράσει, άγνωστο σε ποιον τελικό προορισμό. Ο 60χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη καθ' οδόν, όταν κινούνταν απο τη Μηχανιώνα προς την Πιερία. Το πλοίο με πολωνική σημαία ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα και έριξε άγκυρα ανοιχτά της Καραϊβικής, με τις πληροφορίες των ελληνικών Αρχών αλλα και της DEA, της αμερικανικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, να αναφέρουν ότι γέμισε τα αμπάρια του με κοκαΐνη και ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής.

Το πιο κοντινό πλοίο στο φορτίο της κοκαΐνης ήταν ένα καράβι του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Οι Γάλλοι το ακινητοποίησαν και το ελληνικό πλοίο εδώ και δύο μέρες ρυμουλκείται προκειμένου να πιάσει λιμάνι και να μπορέσουν να καταμετρηθούν οι ποσότητες ναρκωτικών.

«Είναι φορτωμένο και έχει τόνους» ήταν τα λόγια των Γάλλων κομάντος που έκαναν ρεσάλτο πάνω στο σκάφος. Το πλοίο έδεσε χθες, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στη Μαρτινίκα.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, αστυνομικοί περνούσαν χειροπέδες στον 60χρονο, πρώην ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικών ομάδων στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιοκτήτη ξενοδοχειακών μονάδων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 10 άτομα, τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος από το πλήρωμα και πέντε Έλληνες στην χώρα μας - μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας.

