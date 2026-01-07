Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 10:30:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΥΡΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ ΝΟ 3 - 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΕΥΒΟΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

3

Κατασκευές

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

4

Λειτουργία

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 12:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1

1

Κατασκευές

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

2

Λειτουργία

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΑΓΕΡ απο κάθετο: ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ έως κάθετο: ΦΑΒΙΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΓΕΡ έως κάθετο: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

3

Λειτουργία

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 3:30:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΜΟΔΙΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΠΥΡΡΟΥ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

12

Κατασκευές

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΙΟΛΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ

13

Κατασκευές

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΣΕΡΙΦΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΜΗΛΟΥ - ΩΡΟΠΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

314

Λειτουργία

7/1/2026 8:00:00 πμ

7/1/2026 5:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ LIDL ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΝΑΡΙ ΛΑΓΟΥ ΚΑΙ JUMBO - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΗ - ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΛΕΣΒΟΥ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΔΑΒΑΚΗ - ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Ν.ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΣ -ΕΛΠΙΔΑΣ-ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ-ΓΚΙΟΝΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΖΕΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΚΑΡΟΥ ΤΖΕΜΟΥ- ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1537

Λειτουργία

7/1/2026 10:00:00 πμ

7/1/2026 1:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

1

Κατασκευές

7/1/2026 11:00:00 πμ

7/1/2026 2:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 154 έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΗΤΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΑΟΥΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

2

Κατασκευές

7/1/2026 11:30:00 πμ

7/1/2026 4:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΜΕΛΑ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΔΗΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: Π. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΜΕΣΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΛΕΜΕΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΙΣΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ

4

Κατασκευές

7/1/2026 11:30:00 πμ

7/1/2026 4:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ απο κάθετο: Π. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΦΟΥ απο κάθετο: ΔΗΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΖΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΔΗΛΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΖΩΝΙΟΥ ΝΟ 11 από: 11:30 πμ έως: 04:30 μμ

4

Κατασκευές

7/1/2026 12:00:00 μμ

7/1/2026 2:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΧΑΙΩΝ, ΔΕΛΦΩΝ, ΓΚΙΩΝΑΣ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ

2

Κατασκευές

7/1/2026 2:00:00 μμ

7/1/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΛ.ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΤΤΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

3

Κατασκευές

