Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης

Ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε από το ελληνικό FBI ενώ έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό, μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το πλοίο ελληνικών συμφερόντων ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα προς χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου φέρεται να φόρτωσε κοκαΐνη σε πολύ μεγάλη ποσότητα - άγνωστη με ακρίβεια, μέχρι στιγμής. Προορισμός του πλοίου ήταν η Ευρώπη, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το πού ακριβώς επρόκειτο να καταλήξει.

Στο πλοίο επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία πρόκειται να συλληφθούν, ενώ ήδη η αστυνομία έχει προβεί σε πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κατερίνη, τη Θήβα και την Αθήνα και οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην υπόθεση εμπλέκεται πρόσωπο με παρελθόν στη διακίνηση ναρκωτικών και μάλιστα στο διεθνές εμπόριο κοκαΐνης.

Ο Έλληνας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την εγκληματική οργάνωση που έφερνε στην Ευρώπη κοκαΐνη με ελληνικό πλοίο από τη Λατινική Αμερική

Το σκάφος ρυμουλκείται από τον Ατλαντικό ωκεανό όπου εντοπίστηκε, εδώ και δύο μέρες, από φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας που συνδράμει στην επιχείρηση. Στόχος είναι το πλοίο να ελλιμενιστεί ώστε να μπορέσουν οι αρχές να καταμετρήσουν την ποσότητα ναρκωτικών που μεταφέρει και να μεταφερθεί το πλήρωμα στην Ελλάδα.

