Έλενα Κουντουρά: Έχω παρέμβει στην Κομισιόν για να συμμορφωθεί η Ελλάδα για την ασφάλεια των πτήσεων

Έλενα Κουντουρά: «Έχω παρέμβει τρεις φορές στην Κομισιόν για να συμμορφωθεί η Ελλάδα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων»

Newsbomb

Έλενα Κουντουρά: Έχω παρέμβει στην Κομισιόν για να συμμορφωθεί η Ελλάδα για την ασφάλεια των πτήσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε δήλωση της αναφέρθηκε στο μπλακάουτ στο FIR Αθηνών:

«Το πρωτοφανές μπλακάουτ, που παρέλυσε τον ελληνικό εναέριο χώρο και καθήλωσε τις πτήσεις, προκαλώντας το διεθνή διασυρμό της χώρας και ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά, με τον πιο ανησυχητικό τρόπο, αυτό που είχαν επισημάνει επανειλημμένα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και για το οποίο έχω παρέμβει στην Κομισιόν εδώ και 20 μήνες:

ότι η ελληνική κυβέρνηση, εξακολουθώντας να παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κρίσιμες τεχνολογίες που αφορούν την ασφάλεια των αερομεταφορών και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, καθυστερεί εγκληματικά την επείγουσα ανάγκη αντικατάστασης των απαρχαιωμένων συστημάτων.

Το ακραία υποστελεχωμένο προσωπικό των ελεγκτών καλείται να εργαστεί με παρωχημένο τεχνολογικά εξοπλισμό, συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ, που συντηρούνται ελλιπώς, δίχως διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Έχω προσωπικά παρέμβει στην Κομισιόν ήδη από τον Απρίλιο του 2024, με τρεις ερωτήσεις, ζητώντας μέτρα ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει άμεσα τα αναγκαία σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως υποχρεούται.

Θα προχωρήσω σε κατάθεση νέας κοινοβουλευτικής ερώτησης στην Κομισιόν με τη μορφή του κατεπείγοντος τις επόμενες ημέρες.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το πρωτοφανές μπλακάουτ και να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης της ασφάλειας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων γεγονότων στο μέλλον.»

H Έλενα Κουντουρά έχει καταθέσει στην Κομισιόν ήδη από τον Απρίλιο του 2024, τρεις διαδοχικές ερωτήσεις, όπου ανέδειξε το τεράστιο αυτό ζήτημα και ζήτησε μέτρα.

Στην πρώτη της ερώτηση τον Απρίλιο 2024, έθεσε ευθέως το ζήτημα των τεχνικών ελλείψεων στα ραντάρ, στις διαδικασίες προσέγγισης και στη μη εφαρμογή των υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων, που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 29/2009. Η απάντηση της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είχε ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ελλείψεις στη ζεύξη δεδομένων, και εκκίνησε τις διαδικασίες επί παραβάσει σε βάρος της χώρας για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες και για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών, που διασφαλίζει την ακριβέστερη ιχνηλάτηση τους.

Τον Οκτώβριο του 2025 η Έλενα Κουντουρά επανήλθε με δύο νέες ερωτήσεις, ακριβώς επειδή, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις και τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθούσε να καθυστερεί στη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ελλάδα παραπέμφθηκε ξανά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτή τη φορά για την έλλειψη εφαρμογής διαδικασιών προσέγγισης με πλοήγηση βάσει επιδόσεων στους αερολιμένες PBN, ενώ μια τρίτη διαδικασία επί παραβάσει είναι σε εξέλιξη σε βάρος της χώρας για την παραβίαση του Κανονισμού σχετικά με τις τεχνολογίες αναγνώρισης αεροσκαφών. Η Κομισιόν δεν έχει ακόμη απαντήσει εγγράφως στις δύο αυτές ερωτήσεις της Ευρωβουλευτή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες μέχρι την Τετάρτη: Αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα

17:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε τη Ραντουκάνου κι έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Ο Τραμπ μιλάει σοβαρά όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Συγκροτήθηκε υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η πενταμελής επιτροπή - Ποιοι συμμετέχουν

17:24ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Μόνο 300 βαλίτσες χάθηκαν», λένε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

17:22ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο FIR Αθηνών

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την νομιμότητα της επίθεσης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα - Δείτε live

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Καλωσόρισε τον Παντελίδη με… Τεττέη – «Δικαίωση η μεταγραφή μου» (βίντεο)

17:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κυβερνοασφάλεια στις αερομεταφορές - Τι ισχύει, οι νέες προκλήσεις και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε

17:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Novartis: Την ενοχή των δυο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων πρότεινε η εισαγγελέας

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Κουντουρά: Έχω παρέμβει στην Κομισιόν για να συμμορφωθεί η Ελλάδα για την ασφάλεια των πτήσεων

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δογμα και σε καμία δύναμη»

16:58ΥΓΕΙΑ

Μεγάλη Βρετανία: Τέλος οι διαφημίσεις junk food σε τηλεόραση και διαδίκτυο

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία, Κούβα, Μεξικό, Γροιλανδία ή Ιράν: Πού θα χτυπήσει ο Τραμπ στη συνέχεια;

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι - Εγκλωβισμένη στα συντρίμμια ηλικιωμένη

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Άλμα» για τις μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών μετά την «επιχείρηση Μαδούρο»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανώπολη Χερσονήσου: Θρήνος για τον 35χρονο Νίκο που «έσβησε» μέσα στο σπίτι του

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μηδενική λαθροθηρία ρινόκερων το 2025 – Φτάνουν πλέοντα 4.000 μέλη - Θρίαμβος για την άγρια ζωή

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το θάνατο συμβολαιογράφου της Κεφαλονιάς σε ταξίδι στον Παναμά - Σε νοσοκομείο στο Παρίσι σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το θάνατο συμβολαιογράφου της Κεφαλονιάς σε ταξίδι στον Παναμά - Σε νοσοκομείο στο Παρίσι σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την νομιμότητα της επίθεσης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα - Δείτε live

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

14:37ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Το χορευτικό του Μαδούρο που εξάντλησε την υπομονή Τραμπ και βομβάρδισε το Καράκας

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Novartis - Η Μαραγγέλη - «Κελέση» επιβεβαίωσε ότι έλαβε αμοιβή από τις ΗΠΑ και επέμεινε για δωροδοκίες: «Έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανώπολη Χερσονήσου: Θρήνος για τον 35χρονο Νίκο που «έσβησε» μέσα στο σπίτι του

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

17:24ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: «Μόνο 300 βαλίτσες χάθηκαν», λένε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στην έναρξη του Καλημέρα Ελλάδα και τα σπαρακτικά λόγια της αρχισυντάκτριάς του

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες μέχρι την Τετάρτη: Αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ