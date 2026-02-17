Ναταλία Καποδίστρια για ταινία Σμαραγδή: «Ήμουν εκεί για να στηρίζω στις δυσκολίες που υπήρχαν»

Η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια μιλά για την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή και την συμβολή της στα γυρίσματα 

Newsbomb

Ναταλία Καποδίστρια για ταινία Σμαραγδή: «Ήμουν εκεί για να στηρίζω στις δυσκολίες που υπήρχαν»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ναταλία Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια μίλησε στην ΕΡΤ για την ταινία του Ιωάννη Σμαραγδή, στην συμβολή της στην πραγματοποίηση των γυρισμάτων αλλά και την απόφασή της να εγκαταλείψει την Αθήνα για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα.

«Αθήνα ζούσα, εδώ είχα γεννηθεί, εδώ πήγα σχολείο, εδώ δούλευα. Το ’11 αποφάσισα και πήγα στην Κέρκυρα. Ήτανε μία συγκυρία πολλών πραγμάτων. Ήτανε και κάποιοι οικογενειακοί λόγοι και μια εσωτερική μου ανάγκη, αλλά και μια διάθεση να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με το αντικείμενο. Ήθελα δηλαδή λίγο να πάρω απόσταση, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση που αφενός δεν την έχω μετανιώσει, αφετέρου με παρακολουθώ σαν να είμαι ένας τρίτος. Είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτή την απόφαση και καρπίζει συν τω χρόνω», είπε αρχικά η Ναταλία Καποδίστρια.

Αναφερόμενη στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει γύρω από την ταινία «Καποδίστριας», τόνισε: «Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σίγουρα φωτίζει και το πιο σημαντικό. Για εμένα είναι ότι έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια το πρόσωπο και ο κόσμος διαβάζει τα βιβλία με θέμα τον Καποδίστρια ή τέλος πάντων έρευνες, μελέτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία».

«Συμμετέχω και ως ηθοποιός, αλλά και παρακολούθησα, συνεργάστηκα με έναν τρόπο. Ήμουνα εκεί για να στηρίζω. Θεωρώ ότι έδινα μία θετική ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αργήτες και τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Πρακτικά βοήθησα στα γυρίσματα της Κέρκυρας, να βρεθούνε χώροι, στο casting και επωμίστηκα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ναταλία Καποδίστρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 112 για την απελευθέρωση υδάτων στα φράγματα του Αχελώου

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονα: Συνελήφθη 22χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ απέρριψε το τετράμηνο σχέδιο αφοπλισμού της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί μια ενέργεια που εξυπηρετεί το Ισραήλ

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Ακτής Δυμαίων – Πλημμύρισαν τα δρομάκια, απειλούνται σπίτια

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πένθος για τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Jesse Jackson: «Ήταν ένας καλός άνθρωπος, με πολλή προσωπικότητα, θάρρος και κότσια»

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για φωτογραφίες Καισαριανής: «Καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»

20:03LIFESTYLE

Πρώην διαγωνιζόμενη του «America's Next Top Model» καταγγέλει ότι η Tyra Banks της έκανε bullying

20:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Για μετασταθμεύσεις μαχητικών F-22 και F-16 των ΗΠΑ και στη Σούδα κάνουν λόγο παρατηρητές - Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Gerald R.Ford

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

19:50LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Βγάζει από τη μέση τον Ορέστη – Ποιος τον σκοτώνει;

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Toto: Αυτή είναι η εταιρεία που από κατασκευή λεκανών κάνει το άλμα σε ημιαγωγούς και τσιπ μνήμης

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Περισσός: Ακινητοποιημένος συρμός του ΗΣΑΠ - Έμεινε χωρίς ρεύμα

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο

19:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7 - Σε λειτουργία η στάση «Ακτή Ποσειδώνος»

19:33LIFESTYLE

Ναταλία Καποδίστρια για ταινία Σμαραγδή: «Ήμουν εκεί για να στηρίζω στις δυσκολίες που υπήρχαν»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Περισσός: Ακινητοποιημένος συρμός του ΗΣΑΠ - Έμεινε χωρίς ρεύμα

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πένθος για τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

20:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Για μετασταθμεύσεις μαχητικών F-22 και F-16 των ΗΠΑ και στη Σούδα κάνουν λόγο παρατηρητές - Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Gerald R.Ford

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για θυελλώδεις ανέμους σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

18:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ