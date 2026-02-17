Ναταλία Καποδίστρια για ταινία Σμαραγδή: «Ήμουν εκεί για να στηρίζω στις δυσκολίες που υπήρχαν»

Η Ναταλία Καποδίστρια, η τελευταία απόγονος του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια μίλησε στην ΕΡΤ για την ταινία του Ιωάννη Σμαραγδή, στην συμβολή της στην πραγματοποίηση των γυρισμάτων αλλά και την απόφασή της να εγκαταλείψει την Αθήνα για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα.

«Αθήνα ζούσα, εδώ είχα γεννηθεί, εδώ πήγα σχολείο, εδώ δούλευα. Το ’11 αποφάσισα και πήγα στην Κέρκυρα. Ήτανε μία συγκυρία πολλών πραγμάτων. Ήτανε και κάποιοι οικογενειακοί λόγοι και μια εσωτερική μου ανάγκη, αλλά και μια διάθεση να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου με το αντικείμενο. Ήθελα δηλαδή λίγο να πάρω απόσταση, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση που αφενός δεν την έχω μετανιώσει, αφετέρου με παρακολουθώ σαν να είμαι ένας τρίτος. Είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτή την απόφαση και καρπίζει συν τω χρόνω», είπε αρχικά η Ναταλία Καποδίστρια.

Αναφερόμενη στον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει γύρω από την ταινία «Καποδίστριας», τόνισε: «Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σίγουρα φωτίζει και το πιο σημαντικό. Για εμένα είναι ότι έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια το πρόσωπο και ο κόσμος διαβάζει τα βιβλία με θέμα τον Καποδίστρια ή τέλος πάντων έρευνες, μελέτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία».

«Συμμετέχω και ως ηθοποιός, αλλά και παρακολούθησα, συνεργάστηκα με έναν τρόπο. Ήμουνα εκεί για να στηρίζω. Θεωρώ ότι έδινα μία θετική ενέργεια, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αργήτες και τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Πρακτικά βοήθησα στα γυρίσματα της Κέρκυρας, να βρεθούνε χώροι, στο casting και επωμίστηκα», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ναταλία Καποδίστρια.

