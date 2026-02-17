«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τον «El Greco»

Συνεχόμενη ανοδική πορεία καταγράφει η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, η οποία εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλά νούμερα εισιτηρίων, δύο μήνες μετά την πρεμιέρα της στις αίθουσες.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του τηλεοπτικού σταθμού ANT1, ο «Καποδίστριας» βρίσκεται πλέον στην 5η θέση της σχετικής κατάταξης και συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, με στόχο την είσοδο στην πρώτη τετράδα. Ο σκηνοθέτης κατάφερε να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς η νέα του ταινία άφησε πίσω σε εισιτήρια το El Greco, που είχε κυκλοφορήσει το 2007.

Πρόκειται για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική επιτυχία, καθώς ο δημιουργός υπερβαίνει πλέον το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ, ανεβαίνοντας μία θέση στη λίστα των πιο εμπορικών ελληνικών παραγωγών όλων των εποχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο «Καποδίστριας» βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πρώτη τετράδα των πιο επιτυχημένων ελληνικών ταινιών όλων των εποχών. Πάνω από αυτόν παραμένουν, κατά σειρά, το Υπάρχω (860.301 εισιτήρια), η Πολίτικη Κουζίνα (1.300.000 εισιτήρια), το Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο (1.230.512 εισιτήρια) και το Safe Sex (1.200.000 εισιτήρια).

Πλησιάζει την τετράδα

Η ταινία «Καποδίστριας» προβάλλεται σε 74 κινηματογράφους σε όλη τη χώρα, ακόμη και δύο μήνες μετά την επίσημη πρεμιέρα της. Στα συνολικά νούμερα συνυπολογίζονται οργανωμένες μαθητικές προβολές, καθώς και ειδικές προβολές με χαμηλό εισιτήριο.

Πλέον, απομένουν περίπου 60.000 εισιτήρια ώστε η ταινία να κατακτήσει την 4η θέση στην ιστορική κατάταξη και να ξεπεράσει το «Υπάρχω», που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Με βάση τον ρυθμό που καταγράφεται, εκτιμάται ότι ο στόχος είναι εφικτός το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Σμαραγδής έχει ήδη ανακοινώσει την επόμενη κινηματογραφική του δουλειά, η οποία θα είναι επίσης βιογραφικού χαρακτήρα και θα είναι αφιερωμένη στη ζωή του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

