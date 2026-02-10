Γιάννης Σμαραγδής: Η ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην επόμενη ταινία του

Την επόμενη κινηματογραφική δουλειά του Γιάννη Σμαραγδή αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1. Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο γνωστός σκηνοθέτης φαίνεται πως συνεχίζει τη διαδρομή του στον χώρο των βιογραφικών και ιστορικών ταινιών, αυτή τη φορά με κεντρικό πρόσωπο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, ο Γιάννης Σμαραγδής παραμένει πιστός στη θεματολογία που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας εμβληματικές μορφές της ελληνικής ιστορίας και μεταφέροντάς τες στη μεγάλη οθόνη με έντονο δραματουργικό και εθνικό αποτύπωμα.

Ρεκόρ στο box office για τον «Καποδίστρια»

Η αποκάλυψη έρχεται λίγο καιρό μετά την εμπορική επιτυχία της ταινίας Καποδίστριας, η οποία σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στο box office, καταγράφοντας ρεκόρ προσέλευσης για ελληνική παραγωγή ιστορικού χαρακτήρα.

Το γεγονός αυτό φαίνεται πως ενίσχυσε την απόφαση του σκηνοθέτη να συνεχίσει στον ίδιο δημιουργικό άξονα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα, το καστ ή την έναρξη των γυρισμάτων της νέας ταινίας, ωστόσο η επιλογή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ως κεντρικού ήρωα αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

