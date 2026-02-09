Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια»

Ο «Άγιος Παΐσιος» βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του box office, με τον «Καποδίστρια» να παραμένει «όρθιος» στο top 3 του ελληνικού box office για έβδομη εβδομάδα προβολής.

Το θρησκευτικό βιογραφικό δράμα που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, έπειτα από την τηλεοπτική επιτυχία παραμένει στην πρώτη θέση με 23.983 εισιτήρια στην δεύτερη εβδομάδα προβολής της, το τετραήμερο 5-8 Φεβρουαρίου.

Ο «Καποδίστριας» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση με 13.374 εισιτήρια στην έβδομη εβδομάδα προβολής της και φτάνοντας αισίως τα 763.657 συνολικά. Με αυτό τον αριθμό η τεράστια επιτυχία του Γιάννη Σμαραγδή εισέρχεται αισίως στο top 5 με τις πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Απέχει μόλις 3.501 εισιτήρια από την τέταρτη θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα η ταινία «El Greco» που φέρει, επίσης, την «υπογραφή» του έλληνα σκηνοθέτη.

Τις δύο ελληνικές παραγωγές χωρίζει το Άμνετ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 99.926, στην τρίτη εβδομάδα προβολής της.

Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας, στο τοπ 10 μπήκαν μόνο το «Επιστροφή στο Silent Hill», το «Βοήθεια» του Σαμ Ράιμι που φαινόταν ότι θα τα καταφέρνε καλύτερα και το «Stray Kids: The dominATE Experience!» που δείχνει τη δυναμική της k-pop και στο ελληνικό (εφηβικό) κοινό. Οι τρεις «καλλιτεχνικές» ταινίες της εβδομάδας βρίσκονται εκτός δεκάδας με απογοητευτικά εισιτήρια: ο «Ηχος της Πτώσης» με 2.132, οι «Δύο Εισαγγελείς» με 1.249 και το «Κάποτε στη Γάζα» με μόλις 278 εισιτήρια, δίνοντας το (απογοητευτικό) στίγμα της απόστασης που έχει ανοίξει ανάμεσα σε στουντιακές και ανεξάρτητες ταινίες στην ελλληνική αγορά.

Αναλυτικά το τοπ-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου 5 έως 8 Φεβρουαρίου 2026:

1..«Αγιος Παΐσιος», 27 αίθουσες στην Αθήνα, 106 πανελλαδικά, 23.983 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 82.586

2.«Αμνετ», 35 αίθουσες στην Αθήνα, 81 πανελλαδικά, 23.034 εισιτήρια (3η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 99.926

3.«Καποδίστριας», 28 αίθουσες στην Αθήνα, 83 πανελλαδικά, 13.374 εισιτήρια (7η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 763.657

4.«Το Καταφύγιο», 16 αίθουσες στην Αθήνα, 47 πανελλαδικά, 10.887 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 37.848

5.«Επιστροφή στο Silent Hill», 14 αίθουσες στην Αθήνα, 41 πανελλαδικά, 8.732 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

6.«Stray Kids: The dominATE Experience», 9 αίθουσες στην Αθήνα, 30 πανελλαδικά, 8.650 εισιτήρια (1η εβδομάδα)

7.«Βοήθεια», 17 αίθουσες στην Αθήνα, 49 πανελλαδικά, 6,367 εισιτήρια (1η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτήριων μέχρι και σήμερα (συμπεριλαμβανομένων των previews): 7.066

8.«Zωούπουλη 2», 28 αίθουσες στην Αθήνα, 65 πανελλαδικά, 6.344 εισιτήρια (11η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτήριων μέχρι και σήμερα: 282.055

9.«Marty Supreme», 21 αίθουσες στην Αθήνα, 39 πανελλαδικά, 6.055 εισιτήρια (4η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτήριων μέχρι και σήμερα: 66.045

10.«Sirat», 12 αίθουσες στην Αθήνα, 17 πανελλαδικά, 2.983 εισιτήρια (2η εβδομάδα) | Σύνολο εισιτηρίων μέχρι και σήμερα: 8.320

Διαβάστε επίσης