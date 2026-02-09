Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν μου αρέσει καθόλου ο Σμαραγδής» - Η απάντηση του σκηνοθέτη

Για την πολυσυζητημένη ταινία «Καποδίστριας» και τον λόγο που δεν θα πάει να τη δει στον κινηματογράφο μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι διαφωνεί με τη σκηνοθετική προσέγγιση του κεντρικού ήρωα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει ο ίδιος ο Σμαραγδής ως σκηνοθέτης.

«Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει» απάντησε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Γιάννης Σμαραγδής: «Ο Στάνκογλου ανήκει στο αριστερό κλιμά που "πολεμά" την ταινία»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (9/2) στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο Γιάννης Σμαραγδής ρωτήθηκε για την τοποθέτηση του Γιάννη Στάνκογλου, με τον σκηνοθέτη να απαντά ότι αυτή η άποψη ανήκει στην "αριστερά" που πολεμά την ταινία και δεν αποδέχεται την επιτυχία της.

«Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία είχε αυτή την επιτυχία. Όπως δε θέλανε να πιστέψουν, και βοηθήσανε να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή. Άτρωτη», δήλωσε αρχικά ο σκηνοθέτης.

«Τα κάνουν τζάμπα. Φαίνεται το μέσα τους. Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί. Όταν ήμουν στην αριστερά, δυο φορές μου πρότειναν να κατέβω στις εκλογές», πρόσθεσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

