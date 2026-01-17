Αρχιεπίσκοπος για «Καποδίστρια»: «Είναι συναισθηματικό εμβόλιο» - Συνάντηση με Σμαραγδή

Συνάντηση με τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιάννη Σμαραγδή και με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας διανομής "Tanweer" κ. Ιωάννη Καλφακάκο είχε χθες το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο κ. Σμαραγδής τόνισε ότι αποτελεί υποχρέωση να σηκώνει κανείς το βάρος, ώστε η παιδεία να απλωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ιδίως όταν πρόκειται για έργα εθνικής σημασίας και ορθόδοξης πίστης. Επισήμανε πως στη σημερινή αντιπνευματική εποχή, που απομακρύνεται από τα θεμέλια του ελληνισμού —τον πολιτισμό και την Ορθοδοξία— τα οποία κράτησαν το έθνος ζωντανό, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η προσήλωση στις αξίες του ελληνισμού γεννά συγκρούσεις με όσους υπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα. Σημείωσε ακόμη, ότι αν κανείς δεν είναι από την αρχή πνευματικά εξοπλισμένος, δεν μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες, όταν όμως υπηρετεί αξίες ανώτερες από τον εαυτό του, τότε αντλεί δύναμη και ευλογία για το έργο του.

Επίσης, ανέφερε ότι στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν να αναδειχθεί όχι μόνο η ψυχή του Καποδίστρια, αλλά και οι αρχές που του επέτρεψαν να αντέξει το βάρος της προσφοράς του στην πατρίδα, γνωρίζοντας ακόμη και το τίμημα που θα πλήρωνε, δηλαδή τον θάνατο.

Τόνισε, μάλιστα, ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε θέσει πάνω από τον εαυτό του την πατρίδα και την πίστη και ότι όταν οι αξίες του ελληνισμού και της ορθοδοξίας αναδεικνύονται στη σημερινή εποχή συναντούν βαθιά ανταπόκριση στον λαό. Όπως ανέφερε, μαρτυρίες από τις προβολές της ταινίας δείχνουν πως το κοινό αντιδρά έντονα, είτε με χειροκροτήματα είτε με συγκίνηση και δάκρυα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το μήνυμα αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνίας και διαχέεται στο ευρύτερο ακροατήριο. Η ταινία αποτελεί ουσιαστικά μια γέφυρα με το παρελθόν που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του Έλληνα.

Σε άλλο σημείο ο κ. Σμαραγδής αναφέρθηκε στην πίστη του Ιωάννη Καποδίστρια υπογραμμίζοντας ότι μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στην Κέρκυρα, έξω από τον ναό της Παναγίας, επανήλθε στη ζωή με θαυμαστό τρόπο, αποδίδοντας τη σωτηρία του στη Μεγαλόχαρη. Από εκείνη τη στιγμή, όπως τόνισε, ο Καποδίστριας θεωρούσε ότι πορευόταν υπό την καθοδήγηση και την ευλογία Της, πιστεύοντας πως είχε χρέος να ζει με τη διαρκή πνευματική παρουσία Της και να αφιερώνεται ολοκληρωτικά στην προσφορά και στο καλό και γι’ αυτό ποτέ δεν πήγαινε πουθενά εάν δεν είχε την εικόνα Της δίπλα του.

Υπογράμμισε ότι, παρά το αντιπνευματικό κλίμα της εποχής, ο λαός δεν γύρισε την πλάτη στις αξίες της πίστης και της πατρίδας, αλλά τις αγκάλιασε. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα και η Ορθοδοξία αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς μας, που διατηρήθηκε ζωντανός χάρη στην Εκκλησία, η οποία διέσωσε την πνευματική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι έντονα συναισθηματική, καθώς όσοι παρακολούθησαν το έργο εκφράζουν βαθιά συγκίνηση, συχνά με δάκρυα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν πρόκειται απλώς για δάκρυα, αλλά για ένα «συναισθηματικό εμβόλιο».

Ο κ. Σμαραγδής αναφέρθηκε στους ανθρώπους που στήριξαν και ενίσχυσαν την προσπάθεια για τη δημιουργία της ταινίας και ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο ότι, από κοινού με τον κ. Καλφακάκο, αποφάσισαν -με αφορμή το γεγονός ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ιδιαίτερα κοντά στους φτωχούς και αδύναμους- και λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που είχε η ταινία, να διαθέσουν τα έσοδα μίας ή δύο ημερών σε φιλανθρωπική δράση. Όπως ανέφερε, η πρόθεσή τους είναι οι εισπράξεις αυτές να διατεθούν για κάποιον κοινωφελή σκοπό που θα υποδείξει ο Αρχιεπίσκοπος. «Είναι το αντίδωρό μας προς τη σκέπη της Εκκλησίας που μας κράτησε ζωντανούς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλφακάκος.

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον κ. Σμαραγδή και τον κ. Καλφακάκο, αναφερόμενος παράλληλα στο φιλανθρωπικό έργο και στα ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ τόνισε ότι είναι επιθυμία του να παρακολουθήσει την ταινία σύντομα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, Γενικός Διευθυντής του Ι.Π.Ε. της Ι.Α.Α. και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ι.Α.Α. κ. Χάρης Κονιδάρης.

