Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

Για το κινηματογραφικό φαινόμενο «Καποδίστριας» μίλησαν σε συνέντευξή τους στο Ratpack ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός.

Οι δύο άνδρες μίλησαν για τον Καποδίστρια έτσι όπως τον «γνώρισαν», μέσα από την προετοιμασία της ταινίας, τον λόγο που συγκίνησε το ελληνικό κοινό , αλλά και το αποτύπωμα που τους άφησε η συμμετοχή τους σε αυτό το δημιούργημα.

«Ένιωσα μεγάλη έκπληξη και χαρά, σαν να είχα κερδίσει το Τζόκερ. Καταλαβάινεις ότι ο Γιάννης Σμαραγδής σε επιλέγει για κεντρικό του ήρωα, σε καλεί να "κουβαλήσεις την ιστορία". Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Ναι μεν στην αρχή βιώνεις χαρά, ευγνωμοσύνη και συγκίνηση, αλλά στη συνέχεια αισθάνεσαι φόβο, σκέφτεσαι αν θα τα καταφέρεις να κουβαλήσεις αυτό το βάρος», εξομολογήθηκε ο Αντώνης Μυριαγκός για τα συναισθήματα που βίωσε όταν του προτάθηκε να ενσαρκώσει τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας.

Τι συγκίνησε το κοινό στην ταινία «Καποδίστριας»

Αυτό που συγκίνησε το κοινό, κατά την οπτική του Γιάννη Σμαραγδή, ήταν η ταύτιση του Αντώνη Μυριαγκού με τον Ιωάννη Καποδίστρια. «Το κοινό διέκρινε αυτό που διέκρινα εγώ τόσο στον Καποδίστρια όσο και στον Αντώνη. Ο Καποδίστριας, όπως όλες οι μεγάλες προσωπικότητες έχουν μία αδιόρατη θλίψη στο μάτι και στον Αντώνη είδα αυτή τη θλίψη», απάντησε ο σκηνοθέτης συγκρίνοντας το μέγεθος της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια με το μέγεθος του υποκριτικού ταλέντου του πρωταγωνιστή του, Αντώνη Μυριαγκού.

Σε ερώτηση για το αν θα είχε χώρο ο Καποδίστριας στο σήμερα, ο Αντώνης Μυριαγκός απάντησε: «Δεν θα είχε σήμερα χώρο ένας άνθρωπος που θα πρότασσε το εμείς αντί το εγώ. Ποιος θα ήταν πρόθυμος στη σημερινή εποχή να ακολουθήσει αυτό το σχήμα;»

Οι δυσκολίες

Για τις δυσκολίες που υπήρξαν στο στήσιμο της ταινίας ο Γιάννης Σμαραγδής απάντησε ότι η μοναδική δυσκολία ήταν οικονομική: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να βρεθούν τα χρήματα. Η ταινία γυρίστηκε κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες».

«Πολλές φορές σερνόμουν στα πατώματα από τα κλάματα, ήταν τέτοια η χαρά και η ανακούφιση που αυτό το πράγμα αποκτούσε ζωή. Η ταινία έχει πολλές ψυχές μέσα, η ψυχή του Καποδίστρια (θέλω να πιστεύω), η ψυχή της Ελένης μου, της γυναίκας μου που ήταν ο άγγελος μου όσο ζούσε και τώρα είναι άγγελος μου από εκεί ψηλά και πολλοί άνθρωποι, όπως καθηγητές πανεπιστήμιου που ήρθαν να βάλουν τη ψυχή και την ενέργειά τους στη ταινία χωρίς χρήματα», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

Είναι ο «Καποδίστριας» η καλύτερη ταινία του Γιάννη Σμαραγδή;

«Είναι η καλύτερή μου ταινία, αν είναι δική μου ταινία, γιατί πολλοί πρόσφεραν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι κάτι πιο πάνω από ταινία για μενα. Εγώ δεν θα πάρω χρήματα από αυτή την ταινία. Το έκανα ανιδιοτελώς, όπως ανιδιοτελής ήταν ο Καποδίστριας. Η ταινία αυτή είχε έναν ανώτερο σκοπό. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οντότητα είναι ένα πρότυπο, ένας φωτεινός φάρος, οπότε αυτό που ήθελα να δείξω μέσα από την ταινία είναι οι αξίες που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, την πατρίδα και τον Θεό», απάντησε ο Γιάννης Σμαραγδής.

