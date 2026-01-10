Αντώνης Μυριαγκός για «Καποδίστρια»: «Να υπάρχει κριτική, αλλά με καλή προαίρεση»

Η απάντηση του ηθοποιού για τις αντιδράσεις που ξεσήκωσε η ταινία «Καποδίστριας»

Αντώνης Μυριαγκός για «Καποδίστρια»: «Να υπάρχει κριτική, αλλά με καλή προαίρεση»

Ο Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή

Για τις αρνητικές κριτικές που έχει δεχθεί η ταινία Καποδίστριας, μίλησε ο πρωταγωνιστής, Αντώνης Μυριαγκός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

«Οι κριτικές αυτή τη δουλειά κάνουν, δηλαδή η κριτική είναι εκεί για να θίξει κάποια ζητήματα και να σχολιάσει κάποιες αδυναμίες ή κάποια προτερήματα. Την θέλουμε την κριτική. Δεν είπε κανείς ότι δεν την θέλει την κριτική, πόσο μάλλον εμείς οι ηθοποιοί. Αρκεί να υπάρχει μια καλή προαίρεση», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

«Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η καθολική ακύρωση. Εγώ, ας πούμε, το ‘χω ζήσει και στο θέατρο που καμιά φορά ξεφεύγουν πολλές κριτικές από το ζητούμενο. Την θες όμως την κριτική γιατί είναι εποικοδομητική, πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ ωφέλιμη. Εκείνη τη στιγμή μπορεί κάπως να κρατηθείς πίσω, αλλά δουλεύει αυτό», πρόσθεσε ο Αντώνης Μυριαγκός.

«Τον πρώτο καιρό, όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, είχα το εξής άγχος. Πως βαθιά μέσα σου υπάρχει μια ανάγκη να πάρεις ένα ΟΚ. Όλοι θέλουμε το χάδι στην πλάτη, “το ‘χεις, πάμε παρακάτω, μπράβο σου”. Έστω ένα μπράβο. Λοιπόν, όταν δεν το ακούς αυτό, αρχίζεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία ψαξίματος και ανησυχίας», κατέληξε ο ηθοποιός.

