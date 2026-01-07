Καποδίστριας: Σχεδόν 400.000 εισιτήρια έχει κόψει η ταινία σε μόλις δύο εβδομάδες

Στην κορυφή του ελληνικού Box Office βρίσκεται η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», καθώς μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες προβολής της, έχει κόψει σχεδόν 400.000 εισιτήρια.

Συγκεκριμένα, μέχρι την Κυριακή είχε κόψει 379.151 εισιτήρια, με τα 162.348 από αυτά να έχουν κοπεί μέσα σε πέντε ημέρες, από την 1η έως τις 4 Ιανουαρίου. Αναμένεται, επομένως, πως μέχρι σήμερα θα έχει ξεπεράσει τις 400.000.

Η υπόθεση της ταινίας

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα τη μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Οι υπόλοιπες ταινίες του Box Office

Με τον «Καποδίστρια» να κατακτά την πρωτιά, τη δεκάδα του ελληνικού Box Office από 1η έως 4 Ιανουαρίου ολοκληρώνουν:

2. Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων (42.966 εισιτήρια)

3. Avatar: Φωτιά και Στάχτη (25.220 εισιτήρια)

4. Ζωούπολη 2 (21.929 εισιτήρια)

5. Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή (16.345 εισιτήρια)

6. Father Mother Sister Brother (9.997 εισιτήρια)

7. Ανακόντα (7.337 εισιτήρια)

8. Αποστολή Άγιος Βασίλης (5.832 εισιτήρια)

9. Σπασμένη Φλέβα (5.439 εισιτήρια)

10. Η Αγγελία (5.290 εισιτήρια)

