Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την ταινία «Καποδίστριας» μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον κινηματογράφο Αθήναιον, στους Αμπελόκηπους, μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο, ενώ, φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου.

«Η ταινία “Καποδίστριας” φέρνει το ελληνικό κοινό και πάλι στον κινηματογράφο και η εμπειρία στην ATMOS ONE-1 αίθουσα μάς ενώνει όλους.

Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ο πρωθυπουργός, σε μία χαλαρή στιγμή με τον γιο του, επισκέφτηκε το ATHINAION EXPERIENCE. Γιατί η εμπειρία της ATMOS ONE είναι κάτι που όλοι πρέπει να απολαύσουμε το 2026», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης από τον επίσημο λογαριασμό του κινηματογράφου.

https://www.instagram.com/p/DTAptsZCp0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης