«Παγκόσμιο πρότυπο»: Εκδήλωση προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Η μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, τιμήθηκε με μια ιστορική και συγκινητική εκδήλωση που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Η εκδήλωση, με θέμα «Ιωάννης Καποδίστριας – Το Παγκόσμιο Πρότυπο», διοργανώθηκε από τον Κοινωφελή Οργανισμό AMBELLI, το Βυζαντινό Κέντρο Πολιτισμού «Παναγία Μελισσού» και το διαδικτυακό κανάλι ΕΝ ΑΡΧΗ.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Γεώργιος Αλευράς και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός Γιάννης Σμαραγδής. Την εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμούς ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Βασίλειος Γαϊτάνης, καθώς και η Αμερικανίδα Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Στρατηγική Σύμβουλος διεθνών οργανισμών κυρία Daisy Gallagher.

Η κυρία Gallagher εξήρε την προσφορά του Γέροντα Γεωργίου για την ανάδειξη του έργου του Καποδίστρια αλλά και του Ελληνισμού γενικότερα, τονίζοντας ότι «αποτελεί φως στη ζωή μας».

Ο σκηνοθέτης κ. Σμαραγδής, μιλώντας για τη νέα του ταινία αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια, αποκάλυψε ότι πριν ξεκινήσει αυτό το τιτάνιο έργο, επιζήτησε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους πληροφορήθηκε ότι υπάρχει κίνηση από το Άγιον Όρος για την αγιοκατάταξη του Κυβερνήτη Καποδίστρια. Όπως τόνισε ο ίδιος, λίγον καιρό αργότερα διαπίστωσε ότι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρισκόταν ο Γέροντας Γεώργιος.

Παρά τις δυσκολίες και τα μεγάλα εμπόδια που αντιμετώπισε στην πορεία, ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι στηρίχθηκε θερμά από την ελληνοαμερικανική κοινότητα και ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, ο κ. Σμαραγδής δήλωσε:

«Ο Καποδίστριας άφησε παρακαταθήκη το σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα γίνει μεγάλη που περιμένει τις γενιές που θα έρθουν να το υλοποιήσουν. Δηλαδή να γίνει η Ελλάδα μια χώρα μήτρα να γεννάει, αντί να μιμείται ξένα πρότυπα αλλότρια προς εμάς και μακριά από την πίστη μας».

Από την πλευρά του, ο Γέροντας Γεώργιος Αλευράς, αναφερόμενος στη γνωριμία του με τον σκηνοθέτη και στη διαχρονική ακτινοβολία του Καποδίστρια, τόνισε:

«Οι ζωντανοί καθορίζουν το παρόν. Οι μεγάλοι νεκροί το μέλλον».

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Γέροντας Γεώργιος δώρισε στον κ. Σμαραγδή το ελληνοαμερικανικό λεύκωμα «The USA Takes the Lead in Promoting Hellenism», το οποίο ο ίδιος επιμελήθηκε.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα συγκινητικό 14λεπτο αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια, δημιουργίας του Βασίλη Κωστούλα, που παρουσίασε όχι μόνο το έργο, αλλά και το θυσιαστικό φρόνημα και την αυταπάρνηση του μεγάλου Έλληνα ηγέτη που θεμελίωσε το νεότερο ελληνικό κράτος.

