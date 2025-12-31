Σμαραγδής: Υπάρχει πρόταση από το Άγιον Όρος για αγιοκατάταξη του Καποδίστρια

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση από το Άγιον Όρος για Αγιοκατάταξη του πρώτου Κυβερνήτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους

Ανδρέας Σµαραγδής.
«Ο “Καποδίστριας” είναι η πιο “στρογγυλή” μου ταινία. Δεν ξέρω αν είναι καλή αλλά αυτό που ήθελε να πει, ειπώθηκε. Πόλεμος κανονικός είναι (σ.σ. αυτός που βιώνω), λίγο πιο πέρα από την ιδεολογία μου», τόνισε σήμερα (31/12) ο σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, στον απόηχο της κυκλοφορίας της νέας του ταινίας με κεντρικό πρόσωπο τον πρώτο Κυβερνήτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, η οποία έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντικρουόμενες αντιδράσεις.

«Το πλέον συγκινητικό είναι ένας άνθρωπος που έφυγε από τη Γερμανία, ήρθε προχθές, είδε την ταινία και επέστρεψε. Αυτοί (σ.σ. οι “κακοί”) ξεκινούν να κάνουν το κακό και τελικά κάνουν το καλό. Δεν το ξέρουν», προσέθεσε.

«Υπάρχει πρόταση από το Άγιον Όρος για αγιοκατάταξη του Καποδίστρια»

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση από το Άγιον Όρος για Αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια, σε μία στιχομυθία που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο όταν ζήτησε την ευλογία του.

Ακούστε το απόσπασμα από το 23:30 του ηχητικού:

«Ο λαός δεν είναι ηλίθιος. Απαντά με το να μπαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες με ρεκόρ εισιτηρίων ενάντια σε μία χούφτα ανθρώπων που πολέμησαν και πολεμούν την ταινία. Ο ελληνικός λαός δεν είναι βλάκας. Δεν έχουμε αλλοιωθεί παρά την κακή στιγμή μας στο σήμερα. Πέντε μέρες έχουν περάσει από τότε που η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες», επεσήμανε.

Παράλληλα, στάθηκε στην εμπιστοσύνη που έχει στους πολίτες τονίζοντας πως «θέλουν να καταργήσουν την Παιδεία, την Ιστορία, τη Θρησκεία, αλλά ο λαός αποδεικνύει ότι δεν είναι υποχείριο και ότι αν χρειαστεί θα ξαναβγεί από το λήθαργο. Δεν είμαστε καμωμένοι για τα μικρά. Αφού γεννήθηκε ένας Καποδίστριας στην Ελλάδα χθες, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος στο μέλλον».

