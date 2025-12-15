Γιάννης Σμαραγδής: «Η απώλειά της με βύθισε... Τα οφείλω όλα σε εκείνη»

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4», βρέθηκε ο διάσημος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και μεταξύ άλλων μίλησε για την απώλεια της πολυαγαπημένης του συζύγου, Ελένης Σμαραγδή, αλλά και την επερχόμενη κυκλοφορία της ταινίας «Καποδίστριας» την οποία έχει ο ίδιος σκηνοθετήσει και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα τελειώσει η ταινία, ήταν ένα θαύμα. Είχε ολοκληρωθεί ένα μέρος, κάναμε γυρίσματα για μια εβδομάδα, δεν είχαμε χρήματα και σταματήσαμε», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

«Όταν ξεκίνησα είχα τις υποσχέσεις μόνο. Είχα οργανωθεί, ακόμα και όταν υπήρξαν απειλές να μην κάνω την ταινία. Είναι η δεύτερη φορά στη ζωή που ενεργοποιώ το ελληνικό μου αίσθημα και είχα απειλές θανάτου», τόνισε ο σκηνοθέτης.

«Η Ελένη ήταν η δύναμη μου. Η απώλεια της με είχε βοηθήσει σε κατάθλιψη. Ότι έχω κάνει στη ζωή μου το οφείλω στην Ελένη. Η σύζυγος μου θα είναι η περήφανη για την ταινία μου. Δεν υπήρχε άνθρωπος που την έχει γνωρίσει να έχει πει κακή κουβέντα για εκείνη», κατέληξε ο σκηνοθέτης.

Διαβάστε επίσης