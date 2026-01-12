Τραμπ: «Την πατήσαμε αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί» - Από μέρα σε μέρα η απόφαση

οι ΗΠΑ «δεν θα ήταν σε θέση» να καταβάλουν τα απαιτούμενα ποσά προειδοποιεί ο Τραμπ σε περίπτωση που οι δασμοί κριθούν αντισυνταγματικοί 

Newsbomb

Τραμπ: «Την πατήσαμε αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί» - Από μέρα σε μέρα η απόφαση

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον

AP/Julia Demaree Nikhinson
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ΗΠΑ «θα την πατήσουν» αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει παράνομους τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ο ίδιος σήμερα με μια ανάρτησή του, καθώς η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί από μέρα σε μέρα.

Σε μια τέτοια περίπτωση η αμερικανική κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει «με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» τις αμερικανικές εταιρείες, υποστήριξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Και αυτό, χωρίς να υπολογίζονται όσα θα μπορούσαν να ζητήσουν χώρες και επιχειρήσεις ως αποζημίωση για «τις επενδύσεις που πραγματοποιούν για να αποφύγουν» τους δασμούς, οι οποίες ανέρχονται σε «χιλιάδες δισεκατομμύρια», όπως υποστηρίζει.

«Την πατήσαμε» εάν υλοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο, διαβεβαίωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ήταν σε θέση» να καταβάλουν τα απαιτούμενα ποσά.

«Όσοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα γινόταν γρήγορα και απλά, δίνουν μόνο μια λανθασμένη, ακατανόητη και ανακριβή απάντηση σε αυτό το πελώριο και σύνθετο ερώτημα (…) Θα χρειαστούν πολλά χρόνια απλώς και μόνο για να καθοριστεί το ποσό», επέμεινε ο Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αποφανθεί επί της συνταγματικότητας των δασμών, που παρουσιάστηκαν λαθεμένα ως «αμοιβαίοι» από τον Τραμπ. Οι δασμοί είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Τραμπ παρουσίασε έναν πίνακα με το ύψος τους ανά χώρα. Θεωρητικά, στόχευαν τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό έλλειμμα και ο Τραμπ τους παρουσίασε ως εργαλείο εξισορρόπησης αλλά και πρόσθετο έσοδο για το ομοσπονδιακό κράτος, την ώρα που επιδίωκε να μειώσει τις εισαγωγές στη χώρα. Πολλές Πολιτείες, που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, αλλά και μικρές επιχειρήσεις, θεωρούν ότι ο Τραμπ υπερέβη των εξουσιών του όταν επέβαλε δασμούς σε όλα τα προϊόντα, φέρνοντας ως επιχείρημα την εθνική ασφάλεια.

Ομοσπονδιακά δικαστήρια που εξέτασαν τα επιχειρήματα των εναγόντων έκριναν ότι η επιβολή δασμών αδιακρίτως υπερβαίνει τις εξουσίες του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κογκρέσου. Αρνήθηκαν όμως να τους ακυρώσουν μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση.

Πολλές εταιρείες, όπως οι αμερικανικές θυγατρικές ξένων ομίλων (όπως η ιαπωνική Toyota) ή ντόπιες, όπως η αλυσίδα σουπερμάρκετ Costco έχουν ήδη προσφύγει στο αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου ζητώντας αποζημίωση για τους δασμούς, με την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα τους κρίνει αντισυνταγματικούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση του πολέμου» το ρωσικό πλήγμα με πύραυλο Oreshnik στην Ουκρανία

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Η επιστολή του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για την παραίτησή της

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Την πατήσαμε αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί» - Από μέρα σε μέρα η απόφαση

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Βίντεο δείχνει τέσσερις άνδρες να κλωτσούν θαλάσσια χελώνα σε παραλία

23:44WHAT THE FACT

Γυναίκα έγραψε τους στόχους του 2026 σε πίνακα - Η viral αντίδραση της γάτας της - Βίντεο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αιματηρές συμπλοκές σε φυλακή της Τζόρτζια - 3 νεκροί και 13 τραυματίες

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ώρα μηδέν για τα αγροτικά μπλόκα - Κυβέρνηση: Η συνάντηση στις 15:00 θα γίνει κανονικά - Ποιοι επιλέγουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες Αθήνα και Θεσσαλονίκη

23:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία (13/1): Σε ποιες περιοχές δεν θα «χτυπήσει» το κουδούνι την Τρίτη λόγω κακοκαιρίας

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξαν οι εγγραφές του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο ετοιμάζεται σιγά σιγά να μπει σε ρυθμό για το καρναβάλι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Προτεραιότητα» πλέον η Αρκτική για το ΝΑΤΟ μετά τη δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία

22:53TRAVEL

Conde Nast Traveller: Τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 - Στην κορυφή η Πάρος

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Επανεμφάνιση Πούτιν μετά από 2 εβδομάδες, χωρίς σχόλια για Βενεζουέλα - Ιράν

22:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Οδηγός ρίσκαρε τη ζωή του για να σώσει το αυτοκίνητό του από τα κύματα - Βίντεο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σιδερένια ομπρέλα τραυμάτισε γυναικά – Ζω από θαύμα δηλώνει η παθούσα

22:31LIFESTYLE

«Σπάει τα ταμεία» ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

19:43LIFESTYLE

Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Η επιστολή του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για την παραίτησή της

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν - Πληροφορίες για 3.000 νεκρούς, την Τετάρτη η πρώτη εκτέλεση

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

22:31LIFESTYLE

«Σπάει τα ταμεία» ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

18:13LIFESTYLE

GIO Καραντώνης: O viral παίκτης του Survivor – Οι ατάκες και η ζωή πριν το ριάλιτι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έρφαν Σολτάνι θα απαγχονιστεί την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

22:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ώρα μηδέν για τα αγροτικά μπλόκα - Κυβέρνηση: Η συνάντηση στις 15:00 θα γίνει κανονικά - Ποιοι επιλέγουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ