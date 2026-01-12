Τραμπ: «Την πατήσαμε αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί» - Από μέρα σε μέρα η απόφαση

Οι ΗΠΑ «θα την πατήσουν» αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει παράνομους τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ο ίδιος σήμερα με μια ανάρτησή του, καθώς η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί από μέρα σε μέρα.

Σε μια τέτοια περίπτωση η αμερικανική κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει «με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» τις αμερικανικές εταιρείες, υποστήριξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Και αυτό, χωρίς να υπολογίζονται όσα θα μπορούσαν να ζητήσουν χώρες και επιχειρήσεις ως αποζημίωση για «τις επενδύσεις που πραγματοποιούν για να αποφύγουν» τους δασμούς, οι οποίες ανέρχονται σε «χιλιάδες δισεκατομμύρια», όπως υποστηρίζει.

«Την πατήσαμε» εάν υλοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο, διαβεβαίωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ήταν σε θέση» να καταβάλουν τα απαιτούμενα ποσά.

«Όσοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα γινόταν γρήγορα και απλά, δίνουν μόνο μια λανθασμένη, ακατανόητη και ανακριβή απάντηση σε αυτό το πελώριο και σύνθετο ερώτημα (…) Θα χρειαστούν πολλά χρόνια απλώς και μόνο για να καθοριστεί το ποσό», επέμεινε ο Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αποφανθεί επί της συνταγματικότητας των δασμών, που παρουσιάστηκαν λαθεμένα ως «αμοιβαίοι» από τον Τραμπ. Οι δασμοί είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Τραμπ παρουσίασε έναν πίνακα με το ύψος τους ανά χώρα. Θεωρητικά, στόχευαν τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό έλλειμμα και ο Τραμπ τους παρουσίασε ως εργαλείο εξισορρόπησης αλλά και πρόσθετο έσοδο για το ομοσπονδιακό κράτος, την ώρα που επιδίωκε να μειώσει τις εισαγωγές στη χώρα. Πολλές Πολιτείες, που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, αλλά και μικρές επιχειρήσεις, θεωρούν ότι ο Τραμπ υπερέβη των εξουσιών του όταν επέβαλε δασμούς σε όλα τα προϊόντα, φέρνοντας ως επιχείρημα την εθνική ασφάλεια.

Ομοσπονδιακά δικαστήρια που εξέτασαν τα επιχειρήματα των εναγόντων έκριναν ότι η επιβολή δασμών αδιακρίτως υπερβαίνει τις εξουσίες του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κογκρέσου. Αρνήθηκαν όμως να τους ακυρώσουν μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση.

Πολλές εταιρείες, όπως οι αμερικανικές θυγατρικές ξένων ομίλων (όπως η ιαπωνική Toyota) ή ντόπιες, όπως η αλυσίδα σουπερμάρκετ Costco έχουν ήδη προσφύγει στο αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου ζητώντας αποζημίωση για τους δασμούς, με την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα τους κρίνει αντισυνταγματικούς.