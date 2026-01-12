Το Ρέθυμνο ετοιμάζεται σιγά σιγά να μπει σε ρυθμό για το καρναβάλι
Τα πρώτα παλαιά άρματα έκαναν την εμφάνισή τους στο Ρέθυμνο που μπαίνει σιγά σιγά σε κλίμα αποκριάς
Μετά την περίοδο των εορτών και το κλίμα των Χριστουγέννων που πλέον μας έχει αφήσει πίσω, το Ρέθυμνο ετοιμάζεται δειλά δειλά να μπει σε ένα άλλο κλίμα, πιο χαρούμενο και πιο αποκριάτικο. Και αυτό γιατί τα πρώτα διακοσμητικά για το Καρναβάλι έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στην πλατεία του αγνώστου στρατιώτη.
