Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

Μεταξύ αυτών είναι και ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, Αθήνα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο e-bay από τον Βέλγο πωλητή πρόσφατα, το ΚΚΕ έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του ως έναν από τους άντρες που προχωρούν μπροστά.
Για το ίδιο πρόσωπο, ωστόσο, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τον Βασίλη Παπαδήμα, αδελφό του εκδότη, Δημήτρη Παπαδήμα. Γεννημένος στην Πύλο το 1909, εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Συνελήφθη την 6η Αυγούστου 1941 από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στις δυνάμεις Κατοχής, και ακολούθησε μια διαδρομή κρατήσεων από το στρατόπεδο του Ναυπλίου στη Λάρισα και, τελικά, στο Χαϊδάρι, πριν συμπεριληφθεί στους 200 της Πρωτομαγιάς 1944.
Οι ατομικοί φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Ναζί κατακτητές, μαζί με προσωπικά τους είδη, φυλάσσονται στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στο χώρο του Σκοπευτηρίου.
Οι φάκελοι αυτοί θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των αγωνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δημοσιοιποιήθηκαν πρόσφατα από Βέλγο συλλέκτη και τραβήχτηκαν από Ναζί στρατιωτικό κατά την εκτέλεση των 200 κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944, εφόσον πράγματι, προχωρήσει η διαδικασία.