Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

Εικόνες από τους φακέλους των αγωνιστών

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

Ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής, στο Σκοπευτήριο, φυλάσσονται οι φάκελοι των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.

Μεταξύ αυτών είναι και ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, Αθήνα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο e-bay από τον Βέλγο πωλητή πρόσφατα, το ΚΚΕ έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του ως έναν από τους άντρες που προχωρούν μπροστά.

kaisariani-3.jpg

Μία από τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής που είχαν βγει σε δημοπρασία από το κατάστημα Crain's Militaria. Ο άνδρας μπροστά, με το λευκό πουκάμισο αναγνωρίσθηκε από το ΚΚΕ ως ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης.

Ebay- Crain's Militaria /Greece WWII Archives

Για το ίδιο πρόσωπο, ωστόσο, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τον Βασίλη Παπαδήμα, αδελφό του εκδότη, Δημήτρη Παπαδήμα. Γεννημένος στην Πύλο το 1909, εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Συνελήφθη την 6η Αυγούστου 1941 από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στις δυνάμεις Κατοχής, και ακολούθησε μια διαδρομή κρατήσεων από το στρατόπεδο του Ναυπλίου στη Λάρισα και, τελικά, στο Χαϊδάρι, πριν συμπεριληφθεί στους 200 της Πρωτομαγιάς 1944.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Θεμιστοκλή Πασχαλίδη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ατομικοί φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Ναζί κατακτητές, μαζί με προσωπικά τους είδη, φυλάσσονται στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στο χώρο του Σκοπευτηρίου.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Ηλία Κακαλιού από την Αγιάσο της Λέσβου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του καισαριανιώτη τσαγκάρη Δημήτρη Πανταζή, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Ιγνάτη Αντωνέλλη από το Μανταμάδο της Λέσβου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ο Μήτσος Ρεμπούτσικας, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ο Κοσμάς Σερδερίδης που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι φάκελοι αυτοί θα συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των αγωνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δημοσιοιποιήθηκαν πρόσφατα από Βέλγο συλλέκτη και τραβήχτηκαν από Ναζί στρατιωτικό κατά την εκτέλεση των 200 κρατουμένων την Πρωτομαγιά του 1944, εφόσον πράγματι, προχωρήσει η διαδικασία.

Εκτέλεση ΝΑΖΙ στην Καισαριανή

Μία από τις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο ebay

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του 14χρονου μαθητή Ανδρέα Λυκουρίνου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Άντρας κοιτάζει τον ατομικό φάκελο του Γιάννη Τριάρχη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
epistoli.jpg

Σημείωμα του Μήτσου Ρεμπούτσικα, ενός εκ των εκτελεσθέντων της Καισαριανής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΕΛΛΑΔΑ

Διαγωνισμός Vodafone RED: 14 χρόνια προγράμματα Vodafone RED, 14 τυχεροί, 24 μήνες δωρεάν πάγια

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι αρχές μεταφέρουν τους συγγενείς τζιχαντιστών από τον γιγάντιο καταυλισμό Αλ-Χολ

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Θα παραμείνει κρατούμενος έως τη δίκη της 18ης Φεβρουαρίου

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πιστόλι κρότου εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα, λίγα μέτρα από την ακτή

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και Περιφέρειας Αττικής

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της, σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός της

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου-Ουάσινγκτον

15:42ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Εξετάζεται το κλείσιμο και τρίτου εργοστασίου

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στη Γενεύη για τα πυρηνικά

15:30ΥΓΕΙΑ

Δίκτυο κέντρων μαστού συγκροτούν πέντε νοσοκομεία του ΕΣΥ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε στρατιωτική βάση έξω από την Αγία Πετρούπολη

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αριστείδη Μανωλάκο - Παρόντες Τσίπρας, Φάμελλος, Χαρίτσης

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Κινεζική Πρωτοχρονιά: Εορτασμοί στην Ασία για το έτος του Αλόγου της Φωτιάς - Εντυπωσιακές εικόνες

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Εγκρίθηκε και επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ - Τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι ο δικυκλιστής

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Το δράμα των παιδιών στην Ουκρανία - Νέα έκθεση: Πάνω από 3.200 νεκρά ή τραυματισμένα

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Η εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής: Το ματωμένο ξημέρωμα της Πρωτομαγιάς του 1944 – «Μάνα, μην λυπάσαι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αποκλεισμένο το Μαζαράκι λόγω κατολίσθησης – Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Το μαντήλι του Σπήλιου Αμπελογιάννη, ενός από τους 200 εκτελεσμένους - «Πεθαίνω περήφανος. Ζήτω η λευτεριά»

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Αριστείδη Μανωλάκο - Παρόντες Τσίπρας, Φάμελλος, Χαρίτσης

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Θα βυθίσουμε τα πλοία των πειρατών της Δύσης» - Απειλεί με αντίποινα τους Ευρωπαίους

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ