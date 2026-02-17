ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ για fake news στα στοιχεία του πληθωρισμού

Σύμφωνα με τη ΝΔ πρόκειται περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα

Newsbomb

ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ για fake news στα στοιχεία του πληθωρισμού
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για fake news κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία με αφορμή χθεσινή του ανακοίνωση για τον πληθωρισμό του 2025.

Μεταξύ άλλων στη χθεσινή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωνε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 2,9% για το 2025, γεγονός που φέρνει την χώρα στην υψηλότερη θέση στην ευρωζώνη. «Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη» τόνιζε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τα στοιχεία της ΤτΕ .

Ωστόσο σήμερα το Παρατηρητήριο Fake News της ΝΔ με δική του ανακοίνωση απαντάει ως εξής:

Η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9%. Πρόκειται περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα.

Πράγματι, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025. Ωστόσο, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, διαμορφώθηκε στο 2,5%.

Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός που βίωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025 ήταν 2,5%. Επιπλέον, τόσο ο εναρμονισμένος δείκτης όσο και ο εθνικός δείκτης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν ο HICP είχε διαμορφωθεί στο 3% και ο ΔΤΚ στο 2,7%. Η τάση παρουσιάζει αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση πληθωρισμού, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής είναι η αναφορά περί «υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη». Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση. Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Ο ισχυρισμός περί «θλιβερής πρωτιάς» δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και αγγίζει τα όρια της παραπληροφόρησης.

Η δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η διαστρέβλωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, όμως, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ακαδημία Αθηνών αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Μεσίστια η σημαία του Μεγάρου

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αμοργό

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός πυρηνικός ανιχνευτής εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από την Ευρώπη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρώην αστέρας του ράγκμπι λιγκ δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του - Βρίσκεται σε «σοβαρή αλλά κρίσιμη κατάσταση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιος οδηγεί απόψε;» – Κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Σε εξέλιξη ισχυρή κακοκαιρία - Πλημμύρισε η παραλιακή Αντώνη Τρίτση - Χωρίς πλοία το νησί

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τα ΜΜΕ αποχαιρέτησαν την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Σημείο αναφοράς για τη βυζαντινολογία»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ για fake news στα στοιχεία του πληθωρισμού

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Πάλμερστον ο γάτος: Πέθανε ο πρώην «Αρχικυνηγός Ποντικών» του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο πληθυσμός της Γερμανίας θα έχει μειωθεί 5% μέχρι το 2050

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη - Πώς σώθηκε ο φύλακας

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη - Δείτε βίντεο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό λόγω των εργασιών - Τα μέτρα της Τροχαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χαμενεϊ απειλεί τις ΗΠΑ: Ακόμη κι ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να δεχτεί τέτοιο χτύπημα που δεν θα του επιτρέψει να ξανασηκωθεί

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ