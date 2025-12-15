ΤτΕ: Πού οφείλεται η αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο

Άυξηση του πληθωρισμού στο 2,8% τον Οκτώβριο λόξω αυξήσεων στις τιμές των υπηρεσιών, όπως των ξενοδοχείων και των κυλικείων, των τροφίμων (κρέας και αυγά) και της ενέργειας (κυρίως του ρεύματος).

Newsbomb

ΤτΕ: Πού οφείλεται η αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις αυξήσεις των τιμών των υπηρεσιών, όπως των ξενοδοχείων και των κυλικείων, των τροφίμων (κρέας και αυγά) και της ενέργειας (κυρίως του ρεύματος) οφείλεται η άυξηση από το 1,6% στο 2,8% από 1,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο της ΤτΕ (Inflation Monitor).

Σημαντική, η αύξηση του δομικού πληθωρισμού - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές τροφίμων και ενέργειας - στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, με μεταβολή στο 3,2% από 1,9% τον Οκτώβριο, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στις τιμές των υπηρεσιών καθώς οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν περαιτέρω.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός σημείωσε μικρή αύξηση, σε 2,2% από 2,1% τον Οκτώβριο, εξέλιξη που οφείλεται σε αντίστοιχες μικρές αυξήσεις των τιμών υπηρεσιών και νωπών τροφίμων και στη μικρότερη μείωση των τιμών ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4%.

Η αύξηση των αμοιβών ανά απασχολούμενο έχει σταθεροποιηθεί στην Ευρωζώνη στο τελευταίο τέταρτο τρίμηνο, συγκαλύπτοντας διαφορετικές τάσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αν και παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών-μελών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Να μην έχει καταλήξει, φοβάμαι», λέει ο πατέρας του 33χρονου ιατρού που αγνοείται

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ - «Είχε τρελάνει τους ανθρώπους με την εμμονή του με εμένα»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το 10ετές σχέδιο για να μην διψάσει η Αττική - Εργα ύψους €2,5 δισ. σε βάθος 10ετίας με νέες υποδομές και αναβάθμιση υφιστάμενων

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συνεδριάζουν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα και τα νέα μέτρα του Υπουργείου

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Ανήκει σε μία εκ των Γαλλίδων που αγνοούνταν από το 2024

17:54ΕΛΛΑΔΑ

COSMOTE TELEKOM: Γιορτινές δράσεις και ξεχωριστές εμπειρίες στο Πεδίον του Άρεως και στο ΚΠΙΣΝ

17:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνδρας στα Εξάρχεια απείλησε με όπλο τη σύντροφό του ύστερα από καβγά

17:45LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι τελευταίες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πού οφείλεται η αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Ματσάδο, υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη μετά τη μυστική διαφυγή της από τη χώρα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικό λεωφορείο στη Λαμία έπεσε σε χαντάκι - Δείτε βίντεο

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το Spotify - Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα δράση από την ΕΛ.ΑΣ: Στις εκκλησίες κλιμάκια της ασφάλειας - Ενημερώνουν τους ηλικιωμένους για τις απάτες

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Πραγματική πρόοδος» στο ειρηνευτικό σχέδιο, μετά τις συνομιλίες με ΗΠΑ στο Βερολίνο - «Πιο κοντά στην ειρήνη μέχρι το τέλος της ημέρας»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία δέκα σημείων Γερμανίας-Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

16:22LIFESTYLE

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Η νέα ζωή των Άσαντ στη Μόσχα: Τα πολυτελή γυμναστήρια, τα ταξίδια στα ΗΑΕ και η μάχη της Άσμα με τη λευχαιμία

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ για τη δολοφονία του σκηνοθέτη και της συζύγου του

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ακίλα Σάλεχ: Δεν θα αποδεχθώ το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Ό,τι χτίζεται πάνω στο ψέμα παραμένει ψέμα»

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

15:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας προς αγρότες: Υπάρχουν περιθώρια για μείωση τιμής σε ρεύμα, καύσιμα και 100% αποζημιώσεις ζημιών από ΕΛΓΑ - Πρόσκληση για «ουσιαστικό διάλογο, όσο νωρίτερα»

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελομακάρονα: Το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο αν την προκαλέσουν αντιδρά» λέει η αδελφή της 16χρονης που τραυμάτισε με μαχαίρι 16χρονη στην Κυψέλη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο δεύτερος ήρωας του Σίδνεϊ: Αφόπλισε δράστη αλλά δέχτηκε πυρά επειδή τον πέρασαν για έναν από τους σκοπευτές

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη σε κοιλιά και χέρι μόλις είχε μεταφερθεί στο 15ο Γυμνάσιο από άλλο σχολείο όπου είχε ξαναβγάλει μαχαίρι

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Ανήκει σε μία εκ των Γαλλίδων που αγνοούνταν από το 2024

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτό είναι το ωραιότερο χωριό με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ