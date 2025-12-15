ΤτΕ: Πού οφείλεται η αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο

Στις αυξήσεις των τιμών των υπηρεσιών, όπως των ξενοδοχείων και των κυλικείων, των τροφίμων (κρέας και αυγά) και της ενέργειας (κυρίως του ρεύματος) οφείλεται η άυξηση από το 1,6% στο 2,8% από 1,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο της ΤτΕ (Inflation Monitor).

Σημαντική, η αύξηση του δομικού πληθωρισμού - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές τροφίμων και ενέργειας - στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, με μεταβολή στο 3,2% από 1,9% τον Οκτώβριο, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στις τιμές των υπηρεσιών καθώς οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν περαιτέρω.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός σημείωσε μικρή αύξηση, σε 2,2% από 2,1% τον Οκτώβριο, εξέλιξη που οφείλεται σε αντίστοιχες μικρές αυξήσεις των τιμών υπηρεσιών και νωπών τροφίμων και στη μικρότερη μείωση των τιμών ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4%. Η αύξηση των αμοιβών ανά απασχολούμενο έχει σταθεροποιηθεί στην Ευρωζώνη στο τελευταίο τέταρτο τρίμηνο, συγκαλύπτοντας διαφορετικές τάσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αν και παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών-μελών.

