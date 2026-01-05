FIR Αθηνών: «Μόνο 300 βαλίτσες χάθηκαν», λένε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Διευκρινίσεις για την απώλεια αποσκευών μετά το σοβαρό πρόβλημα που σημειώθηκε όλη την Κυριακή με τις πτήσεις που ακυρώθηκαν από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δίνουν οι Αρχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών μιλώντας στο Newsbomb.

Όπως επισημαίνει η εκπρόσωπος τύπου του Ελευθέριος Βενιζέλος Έλενα Δημοπούλου, δεν πρόκειται για 2.000 χαμένες αποσκευές αλλά για 300, μέρος αυτών έχει ήδη επιστραφεί στους επιβάτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στον συγκεκριμένο αριθμό περιλαμβάνονται και περιπτώσεις όπου οι επιβάτες δεν έχουν ολοκληρώσει τη σχετική δήλωση μη παραλαβής αποσκευών, γεγονός που δυσχεραίνει την ακριβή καταγραφή και επιβραδύνει τη διαδικασία εντοπισμού.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονταν και σήμερα το πρωί (5/1/2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ως απόρροια του χθεσινού «μπλακ άουτ» στις συχνότητες και του προσωρινού κλεισίματος του FIR Αθηνών. Τα προβλήματα προκάλεσαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις πτήσεις, με αποτέλεσμα μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που ανέβαζαν τον αριθμό των αποσκευών που επηρεάστηκαν σε περίπου 2.000, οι αεροπορικές εταιρείες τονίζουν ότι βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία εντοπισμού και παράδοσής τους. Όπως επισημαίνουν, οι βαλίτσες επιβατών με πτήσεις ανταπόκρισης θα προωθηθούν απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες ανήκουν σε επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα παραμένουν στο αεροδρόμιο για παραλαβή.

