Μαρινάκης για FIR Αθηνών: «Καμία απειλή για την ασφάλεια πτήσεων»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε στο briefing των πολιτικών συντακτών για το ζήτημα που προέκυψε στο FIR Αθηνών και τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη συζήτηση περί αντιφάσεων και ανησυχιών για την ασφάλεια των πτήσεων.

Όπως τόνισε, «οι ανακοινώσεις της ΥΠΑ δεν ήταν αντιφατικές, αλλά βασίζονταν στα δεδομένα που προέκυπταν σταδιακά από τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα εξελισσόταν ώρα με την ώρα και αυτό αποτυπώθηκε και στη δημόσια ενημέρωση».

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε με έμφαση ότι «σε καμία στιγμή δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων, ούτε υπήρξε κίνδυνος για επιβάτες ή πληρώματα. Όπως είπε, αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο από τους αρμόδιους φορείς όσο και σε άτυπη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το περιστατικό».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι συγκροτείται άμεσα, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ειδική επιτροπή διερεύνησης για το συμβάν της Κυριακής. Η επιτροπή θα αποτελείται από πέντε μέλη και συγκεκριμένα από εκπροσώπους της ΕΕΤΤ, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του ΓΕΕΘΑ, του Eurocontrol, ώστε να υπάρχει και ευρωπαϊκή συμμετοχή, καθώς και από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Στόχος της επιτροπής είναι να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του προβλήματος και να δοθούν σαφείς απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Καταρχάς οι ανακοινώσεις δεν ήταν αντιφατικές, απλά μεταφερόταν από την αρμόδια υπηρεσία αυτό το οποίο προέκυπτε από τις έρευνες, οι οποίες ήταν εν εξελίξει. Θέλω να κάνω σαφές ότι δεν ετέθη κανένα ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Νομίζω ότι το πρώτο το οποίο οφείλει να διασφαλίσει η αρμόδια υπηρεσία είναι την ασφάλεια των πτήσεων. Ούτε ετέθη, ούτε σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τους αρμοδίους και σε σχετική σύσκεψη, άτυπη, η οποία πραγματοποιήθηκε, δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει κάποιο ζήτημα ασφάλειας σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι συγκροτείται άμεσα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μία επιτροπή διερεύνησης αυτού του οποίου συνέβη χθες με τη συμμετοχή πέντε μελών στην επιτροπή αυτή, ενός εκπροσώπου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της ΕΕΤΤ δηλαδή, ενός ή μίας εκπροσώπου από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, ενός εκπροσώπου από το ΓΕΕΘΑ, ενός εκπροσώπου από το Euro Control, που είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου, για να έχει συμμετοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου και ενός εκπροσώπου από την Εθνική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι μιλάμε για κάποια κυβερνοεπίθεση, οφείλω να το ξεκαθαρίσω, το ξαναλέω με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο στόχος είναι άμεσα να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλα δηλαδή όσα ερευνώνται από την πρώτη στιγμή και παράλληλα σας επισυνάπτω σχετικό σημείωμα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γιατί έχει πάρα πολλά τεχνικά, τα οποία δεν είναι εύκολο να αναλυθούν σε μια ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις από το Υπουργείο ούτως ώστε να εκσυγχρονιστεί πλήρως το σύστημα, είναι ένα σχέδιο με 364 δράσεις, διαγωνισμούς, ούτως ώστε σταδιακά όλα αυτά τα συστήματα τα οποία λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να αντικατασταθούν με νεότερα. Το ξεκαθαρίζω για να προλάβω και λογικές ερωτήσεις, το γεγονός ότι χρειάζονται νέα συστήματα και όλα αυτά σταδιακά προχωράνε από την Κυβέρνηση, χωρίς να περιμένει η Κυβέρνηση προφανώς το χθεσινό περιστατικό, δεν σημαίνει ότι με τα παρόντα συστήματα δεν τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Έχουμε ένα αναλυτικό σημείωμα από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με επτά ερωτήσεις και απαντήσεις, το οποίο θα το έχετε στη διάθεσή σας μαζί με τη γραπτή αποδελτίωση της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών».

