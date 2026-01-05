Μαρινάκης: Συγκροτείται πενταμελής επιτροπή διερεύνησης του τι συνέβη με το FIR Αθηνών

Συγκροτείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος πενταμελής επιτροπή διερεύνησης του τι συνέβη με το FIR Αθηνών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, στην επιτροπή θα συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), εκπροσώπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, εκπρόσωπος του ΥΕΘΑ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αρχής Eurocontrol, για να υπάρχει και ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας.

Στόχος είναι να διερευνηθεί το συντομότερο το τι συνέβη και έκλεισε επί ώρες το FIR Αθηνών, την Κυριακή, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, με αποτέλεσμα την πολύωρη ταλαιπωρία των επιβατών.

Δεν υπάρχει ένδειξη κυβερνοεπίθεσης, μέχρι στιγμής, ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης και τόνισε πως δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης