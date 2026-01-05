Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Χάθηκαν περί τις 2.000 αποσκευές λόγω του «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σήμερα Δευτέρα από το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά το πρόβλημα στις συχνότητες και το κλείσιμο του FIR Αθηνών επί ώρες, χθες, Κυριακή.

Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται επί ώρες, καθώς εκτός από τις πτήσεις που ακυρώθηκαν εντελώς, έχει προκύψει και σημαντικό ζήτημα με τις αποσκευές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 2.000 αποσκευές έχουν χαθεί, με τις αεροπορικές εταιρείες να διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και αποστολής τους στους ιδιοκτήτες τους. Όπως αναφέρουν, οι βαλίτσες των επιβατών που έχουν πτήσεις ανταπόκρισης θα σταλούν απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες ανήκουν σε επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα θα παραμείνουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για παραλαβή.

Εν τω μεταξύ, σήμερα Δευτέρα, νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πάρα πολλοί επιβάτες επιχειρούσαν να ταξιδέψουν προς τους προορισμούς τους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νέες καθυστερήσεις. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως τέσσερις πτήσεις εξωτερικού που επρόκειτο να αναχωρήσουν μεταξύ 09:30 και 10:30 το πρωί, έχουν νέες ώρες αναχώρησης, αρκετές ώρες αργότερα.

Ταλαιπωρία και για επιβάτες με κατοικίδια στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Περιορισμένες οι θέσεις στις πτήσεις

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδια ζώα, εν μέσω των καθυστερήσεων και των αλλαγών πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως καταγγέλλουν στο Newsbomb ταξιδιώτες, όσοι έχουν μαζί τους σκύλους ή γάτες αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να αναζητήσουν νέο εισιτήριο, καθώς οι θέσεις για κατοικίδια στις πτήσεις είναι αυστηρά περιορισμένες. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο λίγα κατοικίδια ανά πτήση, συνήθως 2 έως 3, ανάλογα με το αεροσκάφος και την πολιτική της εταιρείας.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμη θέση για τον επιβάτη, ενδέχεται να μην υπάρχει διαθέσιμη θέση για το κατοικίδιο, με αποτέλεσμα να απαιτείται νέα κράτηση ή μεταφορά σε επόμενη πτήση.

