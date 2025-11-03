Η Ελβετία «άγγιξε» τον μηδενικό πληθωρισμό – Πρόκληση για το ισχυρό φράγκο

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιβραδύνθηκε απροσδόκητα, φτάνοντας σχεδόν στο μηδέν και αυξάνοντας την πίεση προς την Κεντρική Τράπεζα να αντιδράσει στη συνεχιζόμενη ισχύ του φράγκου και να ενισχύσει την άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας, οι καταναλωτικές τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, έναντι 0,2% τον Σεπτέμβριο. Οι οικονομολόγοι προέβλεπαν επιτάχυνση στο 0,3%, σύμφωνα με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων έρευνας του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, ένα από τα βασικά προβλήματα για την Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) είναι το καθεστώς του φράγκου ως «ασφαλούς καταφυγίου», το οποίο έχει οδηγήσει το νόμισμα κοντά στα υψηλότερα επίπεδα δεκαετίας έναντι του ευρώ και του δολαρίου. Η ανατίμηση αυτή απειλεί να περιορίσει περαιτέρω τον πληθωρισμό, μειώνοντας το κόστος των εισαγωγών.

Η δομική μέτρηση του πληθωρισμού, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, επίσης επιβραδύνθηκε απροσδόκητα στο 0,5%, από 0,7%.

Αυτή η τελευταία ένδειξη προκαλεί απογοήτευση στον πρόεδρο της SNB, Μάρτιν Σλέγκελ και τους αξιωματούχους της τράπεζας, οι οποίοι είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί προς το τέλος του έτους και μέσα στο 2026.

Στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, είχαν υποστηρίξει ότι η προηγούμενη μείωση των επιτοκίων στο μηδέν θα ενίσχυε σταδιακά την αύξηση των τιμών. Η κεντρική τράπεζα προβλέπει μέσο πληθωρισμό ύψους 0,4% για το τρέχον τρίμηνο, διπλάσιο από το ποσοστό των προηγούμενων τριών μηνών.

Η έλλειψη στοιχείων που να δείχνουν ουσιαστική άνοδο των τιμών μέσα στο εύρος – στόχο 0% έως 2% περιπλέκει τη στρατηγική των στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τη δύναμη του φράγκου.

Οι επιλογές τους δεν είναι ελκυστικές: Είτε θα πρέπει να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, αυξάνοντας το μέγεθος του ισολογισμού τους και προκαλώντας ενόχληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να κάνουν το πλέον… επαναστατικό βήμα μίας μείωσης των επιτοκίων κάτω από το μηδέν, το οποίο όμως θα μπορούσε να πλήξει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μικρή μειοψηφία οικονομολόγων προβλέπει νέα μείωση του κόστους δανεισμού στη συνεδρίαση της SNB τον Δεκέμβριο, ενώ, οι περισσότεροι αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα.