Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Ανατιμήσεις 20% στον καφέ και 11% στο κρέας

Στο 2% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, με τις αυξήσεις σε βασικά είδη όπως το κρέας, ο καφές και η σοκολάτα να καταγράφουν διψήφιο νούμερο

Ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού «έτρεξε» οριακά τον Οκτώβριο εφέτος, καθώς αυξήθηκε στο 2% από 1,9% τον Σεπτέμβριο και έναντι αύξησης 2,4% τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η μηνιαία αύξηση 0,1% προήλθε κυρίως από ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Στην ομάδα των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημειώθηκαν αυξήσεις σε προϊόντα αρτοποιίας, κρέατα, νωπά φρούτα και λαχανικά. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης σε αλκοολούχα ποτά, ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρική ενέργεια, έπιπλα και είδη νοικοκυριού, ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, καθώς και σε εστιατόρια και καφετέριες.

Αντιθέτως, μειώσεις σημειώθηκαν στα είδη ένδυσης και υπόδησης, στα καύσιμα, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες και στα αεροπορικά εισιτήρια, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του συνολικού δείκτη. Η μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση τιμής εντοπίστηκε στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών, ενώ, σημαντική μείωση κατεγράφη και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Πρωταγωνιστές» των ανατιμήσεων ήταν οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας, όπου η αύξηση έφτασε το 21,1%, υποδηλώνοντας σημαντική πίεση στο κόστος παραγωγής και διάθεσης.

Στον καφέ, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 19,3%, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που αποδίδεται στη διεθνή αγορά πρώτων υλών, ενώ, τα κρέατα συνολικά εμφάνισαν αύξηση ύψους 10,6%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το καλάθι του ελληνικού νοικοκυριού.

Σημαντική είναι και η αύξηση ύψους 9,1% στα φρούτα, η οποία συνδέεται τόσο με την εποχικότητα, όσο και αυξημένα κόστη μεταφοράς και παραγωγής.

Στις υπηρεσίες, τα ενοίκια κατοικιών παρουσίασαν άνοδο κατά 8,9%, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που ώθησαν προς τα πάνω τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και αντανακλώντας τις πιέσεις που ασκούνται στην αγορά ακινήτων.

