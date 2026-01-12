Μεγάλη φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον - Ακούγονται εκρήξεις

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου σε διαμέρισμα στο Ίλιον επί της οδού Κισσάμου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς ώρας δεν έχει αναφερθεί εγκλωβισμός.

Από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου που φλέγεται ακούγονται εκρήξεις σύμφωνα με πληροφορίες.

