Μεγάλη φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον - Ακούγονται εκρήξεις
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου σε διαμέρισμα στο Ίλιον επί της οδού Κισσάμου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς ώρας δεν έχει αναφερθεί εγκλωβισμός.
Από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου που φλέγεται ακούγονται εκρήξεις σύμφωνα με πληροφορίες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα: Νέα προειδοποίηση προς τον Τραμπ για τη Γροιλανδία
16:41 ∙ LIFESTYLE
Survivor: Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο – Ξεκινούν οι εντάσεις
16:40 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ