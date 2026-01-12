Κέρκυρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα του νησιού
Η φωτιά ξέσπασε κατά τις 3 το βράδυ, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση του πυροσβεστικού κλιμακίου Νότιας Κέρκυρας
Συναγερμός για φωτιά σε αυτοκίνητο στη νότια Κέρκυρα σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/01).
Η φωτιά ξέσπασε κατά τις 3 το βράδυ, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση του κλιμακίου Νότιας Κέρκυρας.
Η φωτιά έσβησε άμεσα προκαλώντας ωστόσο ζημιές στο όχημα. Την προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της ΠΥ.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λιγότερο από ένα μήνα, στις 16 Δεκεμβρίου 2025, είχε σημειωθεί εμπρησμός σε αυτοκίνητα στην ίδια περιοχή, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει δύο νεαρούς για την υπόθεση.
*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr
