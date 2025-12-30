Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Το ατύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου

Newsbomb

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
corfutvnews.gr
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Κέρκυρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν επιπλέον 8,9 εκ ευρώ για επιστροφή ενοικίου σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Δεν χρειάζονται αποδείξεις» για την επίθεση του Κιέβου σε κατοικία του Πούτιν

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν 61 πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

21:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αταμάν: Ξεκαθάρισε την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει Ολυμπιακού

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα - Διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες - Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα διόδια της Εγνατίας Οδού - Αναλυτικά οι νέες τιμές των διοδίων

20:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR 89-99: Νίκησε στο ρελαντί και φορτσάρει για τον Ολυμπιακό

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Ένας τραυματίας (Βίντεο)

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε αλλοδαπή για κλοπές σε βάρος ανθρώπων με κινητικές και νοητικές αναπηρίες - Προσποιούνταν την οικιακή βοηθό

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Συνελήφθη 29χρονος Σύρος που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ευρώπη «γύρω στα Χριστούγεννα» - Πιστεύεται ότι είναι μέλος του ISIS

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

19:48ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Με ταχύτητα «ρεκόρ» αυξήθηκαν οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία εν μέσω της πίεσης Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η γιαγιά που είχε κάνει συντήρηση «α λα μίστερ Μπιν» στην εικόνα του Χριστού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στη Στοκχόλμη - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με αναφορά στον Τραμπ το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ