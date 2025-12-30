Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Κέρκυρας.

