Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
Το ατύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.
Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Κέρκυρας.
