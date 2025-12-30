Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Ένας τραυματίας (Βίντεο)
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στο ύψος του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/12) στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στο ύψος του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά.
Από τη σύγκρουση ένα άτομο τραυματίστηκε και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
*Με πληροφορίες από voria.gr
