Ρόδος: Νεκρός 51χρονος καθηγητής σε τροχαίο - Τραυματίστηκε ένας 15χρονος

Σοβαρό τροχαίο με θύμα έναν 51χρονο καθηγητή σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο, όταν το δίκυκλο όχημα που οδηγούσε, προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα ηλεκτρισμού στην περιοχή Ασγούρου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, στο ίδιο όχημα επέβαινε και ένας 15χρονος, συγγενής του οδηγού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έφθασαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ που μετάφεραν τον 51χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Ρόδου διεξάγει έρευνες για να διευκρινιστεί εάν υπήρξε εμπλοκή και άλλου οχήματος στο τροχαίο ή αν ο 51χρονος έχασε από μόνος του τον έλεγχο του οχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ζητηθούν στοιχεία και πληροφορίες από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή και η μαρτυρία του 15χρονου που επέβαινε στο όχημα.