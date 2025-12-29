Πάτρα: Αγροτικό όχημα «μπήκε» σε ταβέρνα - Ο οδηγός έπεσε σε όρυγμα όταν βγήκε από το αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα, στην περιοχή Περιβόλα, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), με τον οδηγό να εγκλωβίζεται κάτω από το όχημα του όταν προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός του αγροτικού έχασε τον έλεγχο, με το όχημα να εκτρέπεται της πορεάις του και να καταλήγει σε κατάστημα εστίασης που λειτουργεί στην περιοχή.

Δεν είχε τραυματιστεί και προσπάθησε να βγει από την πόρτα του συνοδηγού, σύμφωνα με το tempo24.news.

Όταν όμως άνοιξε την πόρτα όμως δεν πρόσεξε ότι στο σημείο εκτελείτο έργο και ακριβώς κάτω από το αμάξι του υπήρχε όρυγμα.

Στην προσπάθειά του να κατέβει βρέθηκε στο κενό, έπεσε μέσα στη μεγάλη τρύπα και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία αλλά τελικά απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια περαστικών.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο αφού είχε τραυματιστεί από την πτώση του μέσα στο όρυγμα.

