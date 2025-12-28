Πάτρα: Φωτιά σε μονοκατοικία - Εκτενείς υλικές ζημιές

Συναγερμός για πυρκαγιά σε μονοκατοικία σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάτρα.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής

*Με πληροφορίες από tempo24.news

