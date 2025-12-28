Πάτρα: Φωτιά σε μονοκατοικία - Εκτενείς υλικές ζημιές
Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός για πυρκαγιά σε μονοκατοικία σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάτρα.
Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.
Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής
*Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: «Διπλό» του Προμηθέα στο Περιστέρι
18:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο οδηγός ΙΧ που έπεσε σε γκρεμό
17:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Έχει ξεχωρίσει τον Κασούμ Ουαταρά της Μονακό για αριστερό μπακ
17:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Φωτιά σε μονοκατοικία - Εκτενείς υλικές ζημιές
17:12 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ένοπλη ληστεία μέρα-μεσημέρι σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο
16:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ