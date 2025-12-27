Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Περιμετρική της Πάτρας

Πριν λίγη ώρα έκλεισε και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας από τους αγρότες.

Σύμφωνα με το πληροφορίες, το αγροτικό μπλόκο που παραμένει για 21η ημέρα έκλεισε την μια λωρίδα κυκλοφορίας που είχε παραχωρήσει ανά κατεύθυνση, από τις παραμονές των Χριστουγέννων.

Οπως είχαν ανακοινώσει οι αγροτοκτηνοτρόφοι από σήμερα (27/12) θα απέκλειαν και πάλι την προσβαση στην Περιμετρική , μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όποτε και θα ανοίξουν εκ νέου μια λωρίδα για την μετακίνηση των εκδρομέων.

Έτσι, η κίνηση της εθνικής οδού από και προς την Αθήνα γίνεται μόνο μέσα από την πόλη της Πάτρας.

