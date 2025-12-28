Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών - Κάηκαν 7 οχήματα

Τρεις εκρήξεις λίγο μετά τις 4 το πρωί -Ένα φορτηγό καταστράφηκε ολοσχερώς, σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν συνολικά επτά οχήματα στη περιοχή της Καισαριανής, τα ξημερώματα, εκ των οποίων τα τρία ανήκαν στην ίδια εταιρεία διανομών και σύμφωνα με τις Αρχές, αποτελούσαν τον βασικό στόχο των δραστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις και στη συνέχεια είδαν τις φλόγες να ξεσπούν σε σταθμευμένα φορτηγά. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και σε παρακείμενα Ι.Χ., καθώς και σε κοντινό δέντρο.

Από τα τρία επαγγελματικά οχήματα της εταιρείας, το ένα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και τα υπόλοιπα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, δεν εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός ή εμπρηστικός μηχανισμός. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι στα 3 φορτηγά είχε περιχυθεί εύφλεκτο υγρό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εμπρηστικής ενέργειας.

Κάτοικος της περιοχής, το όχημα του οποίου υπέστη ζημιές, περιέγραψε πως ξύπνησε από τους συναγερμούς και τον θόρυβο: «Στην αρχή νόμιζα ότι προσπαθούσαν να κλέψουν αυτοκίνητα. Όταν βγήκα έξω, είδα τις φωτιές και αμέσως κάλεσα την Πυροσβεστική, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί και έφτασε πολύ γρήγορα».

Η έρευνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

