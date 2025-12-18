Λαμία: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο τα ξημερώματα - Το όχημα καταστράφηκε - Βίντεο

Τρομακτικές στιγμές σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12/25) σε πυκνοκατοικημένη περιοχή πλησίον του κέντρου της Λαμίας, όταν σταθμευμένο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με το LamiaReport ήταν λίγο πριν τις 04:00’ όταν οι κάτοικοι της οδού Αλαμάνας πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, βλέποντας φλόγες να έχουν τυλίξει ένα ΙΧ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο σύστημα του χειρόφρενου που συγκρατούσε το αυτοκίνητο, κάνοντάς το να συγκρουστεί με έτερο σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να αρπάξει και αυτό φωτιά.

Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα της Π.Υ. Λαμίας με τέσσερις πυροσβέστες που κατάσβεσαν την πυρκαγιά, η οποία όμως πρόλαβε να καταστρέψει εντελώς το πρώτο ΙΧ και να προκαλέσει σημαντικές φθορές στο άλλο.

Μάλιστα έλιωσε και το πλαίσιο του παραθύρου σπιτιού που ήταν ακριβώς στο ύψος που καιγόταν το αμάξι, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο τοιχίο και τα φυτά της κατοικίας έξω από την πόρτα της οποίας σταμάτησε το φλεγόμενο όχημα.

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πράξη αντεκδίκησης από ανθρώπους οι οποίοι νωρίτερα είχαν τσακωθεί με τους ιδιοκτήτες του πρώτου οχήματος, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Λαμίας.

