Λαμία: Καβγάς μεταξύ ανηλίκων στο κέντρο της πόλης - «Όλα έγιναν για τα likes», λέει συγγενής της 17

Ένα ακόμη βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων συνέβη στο κέντρο της Λαμίας



Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
Περιστατικό ανήλικης βίας καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στη Λαμία, όταν 17χρονες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία μητέρα που πήγε να τις χωρίσει, και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ο καυγάς ανάμεσα στα ανήλικα κορίτσια ξεκίνησε μέσα στο σχολείο και εντάθηκε έξω από αυτό, στο κέντρο της Λαμίας, με μια από τις ανήλικες μάλιστα να χρειάζεται μεταφορά στο νοσοκομείο.

Συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης που τραυματίστηκε περιγράφει στο Mega όσα συνέβησαν.

«Τα πράγματα έχουν ξεφύγει με τη νεολαία και το χειρότερο, αυτό που έλεγα σήμερα και στον ιατροδικαστή είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση στο κορίτσια. Ότι και καλά τη μία κοπέλα την κάρφωσε στη διευθύντρια για μια φωτογραφία, κάτι τέτοιο που δεν ισχύει. Και μετά της βρίσανε τη μάνα και ανταπέδωσε. Και μετά της στήσανε καρτέρι. Για μένα προσωπικά από μια βλακεία ξεκίνησε όλο, έχουμε βρει τώρα για το εύκολο θύμα, και το like και πώς τα λένε αυτά. Είχαν πάει 15-20 λεπτά νωρίτερα κάποιοι μαθητές απέναντι από εκεί που έγινε η επίθεση και ήταν έτοιμοι να τραβήξουν βίντεο».

Όπως αναφέρει η ανήλικη δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά αλλά φέρει κάποιους μώλωπες, ενώ η άλλη κοπέλα χτύπησε στο κεφάλι.

«Κάτι μώλωπες έχει και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχουν ράμματα και αυτά. (Η άλλη κοπέλα) χτύπησε στο κεφάλι, στον αυχένα… Χτύπησε. Αφού ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήρε. Απλώς οι προηγούμενες δύο από ότι μάθαμε ήταν οι νταήδες του σχολείου εκεί πέρα και κάνανε ότι θέλανε και με τα like και με τα πώς τα λένε αυτά. Και κάτω στην αστυνομία που ήρθα αυτά τα δύο τα κορίτσια δείξανε μια απάθεια, μια… Ούτε ένα συγγνώμη, ούτε τίποτα. Δηλαδή μόλις έγινε αυτό, μετά από 5 λεπτά το έμαθαν όλα τα σχολεία. Στείλαν και απειλητικά μηνύματα ότι ‘’όπου σε βρούμε…’’ και καλά. Σήμερα συνεδριάζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, τι θα γίνει με τα δύο αυτά άτομα. Σήμερα πήγε σε μια φίλη της. Δεν την έχω κλειδώσει μέσα. Προσπαθώ να της δώσω ώθηση. Το να την βάλω κάτω, να την κλείσω μέσα, θα είναι χειρότερα μετά τα αποτελέσματα».

